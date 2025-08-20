Pessoas muito inteligentes têm manias específicas? O que se sabe sobre isso

No entanto, eles normalmente não querem dizer que todas as pessoas que têm um determinado comportamento são mais inteligentes.

Normalmente esses estudos são feitos traçando hábitos comuns entre pessoas que têm um nível de inteligência elevado. Mas isso não significa que o hábito tenha uma relação direta com a inteligência ou que todos que o praticam são mais inteligentes.

Ou seja, há apenas uma associação, sem relação de causa e efeito. O que esses estudos fazem é buscar padrões comportamentais, por menores que eles sejam —por isso, não podem ser levados ao pé da letra.

Dormir tarde, falar palavrões e viver em meio à bagunça

Em relação ao hábito de dormir tarde, por exemplo, frequentemente associado à inteligência, é importante não confundir as coisas: dormir tarde pode ser algo comum entre pessoas criativas e com boa capacidade intelectual, mas isso não quer dizer que todo mundo que vira a noite acordado é mais inteligente.

Quem fala mais palavrões também é apontado por algumas teorias como tendo maior fluência verbal no geral, ou seja, consegue usar mais palavras corretamente, com mais rapidez e criatividade —mas, claro, nem sempre é assim.