Mais proteína, menos suplemento: 10 alimentos naturais fonte do nutriente

As pessoas estão cada vez mais preocupadas em aumentar o consumo de proteínas —com razão, já que o nutriente é essencial para a construção e a preservação da massa muscular, considerada um "estoque de saúde" importante para o envelhecimento saudável.

O problema é que, com a vida agitada, muitas vezes esse incremento de proteínas é feito por meio de suplementos em pó ou alimentos ultraprocessados, como shakes e barrinhas, que não são as melhores opções para o organismo e devem ser consumidos com moderação.

Mas, de acordo com especialistas ouvidos por VivaBem, não é tão difícil alcançar a mesma quantidade de proteína presente em um whey protein (suplemento mais popular do nutriente) com alimentos de origem natural. Basta saber fazer boas escolhas e organizar a dieta.