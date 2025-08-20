Cientistas 'imitam' útero e registram implantação de embrião humano

Pesquisadores do Ibec (Instituto de Bioengenharia da Catalunha) capturaram imagens inéditas da implantação de um embrião humano. O projeto é uma colaboração com o departamento de medicina reprodutiva do Hospital Universitário Dexeus e o resultado foi publicado na revista científica Science Advances.

O que aconteceu

Esta é a primeira vez que o processo foi registrado em tempo real e em 3D. Até hoje, a implantação de embriões em humanos só tinha sido registrada em imagens estáticas, tiradas em momentos específicos. A falha na implantação é uma das principais causas de infertilidade e é responsável por cerca de 60% dos abortos espontâneos, segundo o Ibec.

A equipe criou uma plataforma que permite a implantação de embrião fora do útero, sob condições controladas, o que possibilitou observar o processo em tempo real. O espaço é feito de gel artificial composto por colágeno, substância presente no tecido uterino, e outras proteínas necessárias ao desenvolvimento embrionário.