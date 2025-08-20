Cientistas 'imitam' útero e registram implantação de embrião humano

Pesquisadores do Ibec (Instituto de Bioengenharia da Catalunha) capturaram imagens inéditas da implantação de um embrião humano. O projeto é uma colaboração com o departamento de medicina reprodutiva do Hospital Universitário Dexeus e o resultado foi publicado na revista científica Science Advances.
O que aconteceu
Esta é a primeira vez que o processo foi registrado em tempo real e em 3D. Até hoje, a implantação de embriões em humanos só tinha sido registrada em imagens estáticas, tiradas em momentos específicos. A falha na implantação é uma das principais causas de infertilidade e é responsável por cerca de 60% dos abortos espontâneos, segundo o Ibec.
A equipe criou uma plataforma que permite a implantação de embrião fora do útero, sob condições controladas, o que possibilitou observar o processo em tempo real. O espaço é feito de gel artificial composto por colágeno, substância presente no tecido uterino, e outras proteínas necessárias ao desenvolvimento embrionário.
O pesquisador falou sobre o registro histórico. "Observamos que embriões humanos penetram no útero, exercendo uma força considerável durante o processo. Essas forças são necessárias porque os embriões precisam ser capazes de invadir o tecido uterino, integrando-se completamente a ele", explica Samuel Ojosnegros, líder do estudo.
É um processo surpreendentemente invasivo. Embora se saiba que muitas mulheres sentem dor abdominal e leve sangramento durante a implantação, o processo em si nunca havia sido observado antes.
Samuel Ojosnegros, pesquisador do Ibec
O embrião libera enzimas que decompõem o tecido e faz força para penetrar o útero. "O embrião abre caminho por essa estrutura e começa a formar tecidos especializados que se conectam aos vasos sanguíneos da mãe para se alimentar", acrescenta Ojosnegros. A pesquisa pode ter impacto nas taxas de fertilidade.
Investigadors de l'IBEC enregistren per primera vegada el procés d'implantació d'un embrió humà en temps real.-- IBEC (@IBECBarcelona) August 15, 2025
Un gran pas endavant per entendre la fertilitat i millorar els tractaments.
Publicat a @ScienceAdvanceshttps://t.co/8sfIU9S5JE pic.twitter.com/BEEQqgZ9lz
