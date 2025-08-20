Como saber se a dor no peito é um ataque cardíaco, ansiedade ou pânico?

Em um dia ruim, uma forte dor no peito e até nos braços pode aparecer e nos deixar em estado de alerta, tentando entender o que está acontecendo em nosso corpo. No susto, podemos cogitar um ataque cardíaco e correr para o pronto-socorro.

É sempre melhor prevenir, mas muitas vezes confundimos os sintomas e um ataque de pânico ou de ansiedade podem parecer um infarto.

Segundo dados do Hospital do Coração, nos Estados Unidos, anualmente 5 milhões de pessoas vão ao pronto-socorro com queixas sugestivas de doenças no coração, mas só 500 mil delas realmente têm algo.