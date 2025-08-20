Como o metabolismo reage quando seu corpo começa a perder peso?

A taxa de perda ideal varia entre 0,5 kg a 1 kg por semana, mas pode chegar a 2 kg em casos de obesidade grau 1 ou mais, segundo a Abeso (Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica).

Metabolismo e qualidade do emagrecimento

Mais importante do que a quantidade de peso perdido é o tipo de tecido que está sendo eliminado. O emagrecimento saudável deve focar na perda de gordura corporal, com o mínimo de impacto sobre a massa muscular. É que os músculos são aliados do metabolismo: quanto mais massa magra você preserva (ou conquista com o treino), mais eficiente será seu gasto calórico, mesmo em repouso.

Nesse sentido, a prática regular de exercícios físicos, aeróbicos e de força, é fundamental. Ela ajuda a manter ou aumentar a massa magra, melhora a sensibilidade à insulina, equilibra os níveis hormonais e contribui para o bem-estar físico e emocional. Além disso, ela induz adaptações celulares e metabólicas que facilitam a manutenção do peso a longo prazo.

É importante ressaltar que a balança, sozinha, não reflete todo esse processo. O número pode não mudar, ou até subir, mesmo com redução de gordura, devido ao ganho muscular. Outras formas de acompanhar a evolução incluem medir a circunferência abdominal, observar como as roupas vestem e avaliar o próprio corpo no espelho. A composição corporal, e não apenas o peso bruto, deve ser o foco principal.