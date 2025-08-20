VivaBemUOL
Athenas Run Longer: assinante UOL tem desconto na última etapa do circuito

Do VivaBem, em São Paulo
Quer evoluir na corrida e encarar uma nova distância? A Athenas Run Longer, que será realizada em São Paulo, no dia 19 de outubro, é uma boa oportunidade para isso.

Com percursos de 7 km, 14 km, 21,1 km e 28 km, na Marginal Pinheiros, a prova organizada pela Iguana Sports faz parte do Circuito Athenas, que ao longo do ano tem três etapas com diferentes opções de distância, permitindo aos atletas evoluírem no esporte e alcaçarem cada vez mais quilômetros.

As inscrições estão abertas e todos os assinantes do UOL contam com 15% de desconto para participar do evento. O cupom promocional pode ser aplicado em qualquer uma das quatro distâncias.

Trajeto plano

A prova se inicia na Pista Expressa da Marginal Pinheiros, em frente ao Parque do Povo, e retorna ao mesmo local. As largadas serão em ondas: a primeira às 5h45.

No trajeto, os atletas contam com estações de apoio (com água, banheiros e atendimento médico) a cada 3 km, além de isotônico e gel de carboidrato para quem for correr 14 km ou mais.

Kit de participação

Ao fazer sua inscrição, você pode optar por três kits, cada um deles têm o mesmo valor para qualquer distância —acesse aqui o cupom de 15% de desconto para assinante UOL.

  • Kit Econômico - R$ 179,90: com número de peito e medalha (entregue ao completar prova);
  • Kit Essencial - R$ 199,90: com camiseta de prova, número de peito e medalha;
  • Kit Premium - R$ 299,90: com camiseta de prova, camiseta de finisher, meia, número de peito e medalha.

Corrida infantil

No mesmo dia e local, também vai acontecer a Corrida Infantil Athenas Kids, para crianças de 3 a 13 anos, com distâncias de 50 m a 400 m conforme a idade. A largada ocorre a partir das 8h30.

