Athenas Run Longer: assinante UOL tem desconto na última etapa do circuito

Quer evoluir na corrida e encarar uma nova distância? A Athenas Run Longer, que será realizada em São Paulo, no dia 19 de outubro, é uma boa oportunidade para isso.

Com percursos de 7 km, 14 km, 21,1 km e 28 km, na Marginal Pinheiros, a prova organizada pela Iguana Sports faz parte do Circuito Athenas, que ao longo do ano tem três etapas com diferentes opções de distância, permitindo aos atletas evoluírem no esporte e alcaçarem cada vez mais quilômetros.



As inscrições estão abertas e todos os assinantes do UOL contam com 15% de desconto para participar do evento. O cupom promocional pode ser aplicado em qualquer uma das quatro distâncias.

Trajeto plano

A prova se inicia na Pista Expressa da Marginal Pinheiros, em frente ao Parque do Povo, e retorna ao mesmo local. As largadas serão em ondas: a primeira às 5h45.