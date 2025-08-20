7 frutas ricas em fibras para ajudar a sua saúde intestinal

Na era dos ultraprocessados, recheados de aditivos e pobres em nutrientes, há um time silencioso de heróis vegetais que continua desempenhando um papel fundamental na nossa saúde: as frutas in natura. Em especial, aquelas ricas em fibras —essas moléculas resistentes à digestão humana, mas com um impacto direto e valioso sobre o nosso bem-estar.

Fibras alimentares não só combatem a prisão de ventre, como ajudam a reduzir o colesterol, controlar os níveis de açúcar no sangue, aumentar a saciedade (e facilitar o controle do peso) e até prevenir doenças crônicas, como diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer. Sem contar a ação prebiótica: elas alimentam as boas bactérias do intestino, fundamentais para a imunidade, a saúde mental e até o humor.

A seguir, veja sete frutas ricas nesse nutriente: