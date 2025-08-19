Tenta ser querido por todos? Isso pode esconder problemas mais profundos

Agradar os outros costuma soar como uma qualidade. Mas há um detalhe incômodo: é impossível agradar a todos. Gostos, vivências e desejos variam de pessoa para pessoa. Assim, ao satisfazer uns, inevitavelmente se desagrada outros. E, em muitos casos, a si próprio. Essa compulsão por ser querido pode esconder problemas mais profundos de autoestima e de relacionamento.
Um dos instintos humanos mais fortes é o de pertencer a um grupo. Para isso, fazemos ajustes, observamos o ambiente, tentamos nos encaixar. Só que algumas pessoas passam a olhar demais para fora e pouco para dentro, perdendo de vista se as necessidades do grupo coincidem com as próprias. Surge então a ilusão de que agradar sempre é requisito para pertencer.
Há também quem busque evitar conflitos e atritos a qualquer custo. Esse comportamento se associa a um traço de personalidade chamado cordialidade, que envolve apaziguar desavenças e abrir mão, de vez em quando, de desejos pessoais em favor de outros. Até aí, tudo bem — desde que haja equilíbrio e consciência das próprias necessidades.
O problema começa quando essa balança se rompe: a pessoa deixa de reconhecer o que sente e passa a viver de acordo com a expectativa externa, como se fosse um reflexo dos outros. É quando surge a desconexão consigo mesma, em que agradar se transforma em uma forma de autoagressão.
Consequências negativas
Manter relações em que não se pode ser quem realmente se é cobra um preço alto. Viver em função de agradar sem atender às próprias demandas provoca, cedo ou tarde, a sensação de humilhação, agressão ou prejuízo. Ao longo do tempo, esse comportamento abre as portas para quadros de ansiedade e depressão, complicando ainda mais a administração da vida.
Existe até uma situação específica: o chamado "amor patológico". Nela, o medo de perder o outro leva a pessoa a se moldar completamente aos desejos alheios. Começa a repetir hábitos que não gostava ou adotar práticas apenas porque o parceiro pede. É um modo de tentar garantir pertencimento — mas às custas de si mesmo.
Mudar exige olhar para dentro
Identificar quando agradar ao outro se tornou uma armadilha nem sempre é simples. O comportamento pode nascer de atitudes sutis, camufladas no jeito de ser da pessoa, sem que ela perceba o quanto isso gera sofrimento. Muitas vezes, surgem justificativas internas para manter a rotina de concessões — sem parar para questionar por que, afinal, está fazendo algo que não queria.
Alguns caminhos podem ajudar a inverter essa lógica:
- Autoanálise: o primeiro passo é se perguntar o quanto deixou de lado desejos e necessidades ao longo do tempo. Essa reflexão é essencial para perceber o quanto se anulou com o passar da vida e começar a mudar esse comportamento.
- Psicoterapia: contar com a ajuda de um profissional pode facilitar a autoidentificação e trazer clareza sobre quem você é e o que quer.
- Novos hábitos: no início, pode parecer difícil, mas com o tempo se tornam uma necessidade. Quanto mais esses hábitos reforçam a autoestima, mais fortalecem o processo de mudança.
- Aprender a dizer não: romper o condicionamento de sempre dizer "sim" é fundamental, mesmo diante da pressão do trabalho, da família ou do medo de desagradar. São as próprias pessoas que impõe os limites nas relações.
- Olhar para dentro antes de olhar para fora: em um mundo que constantemente pressiona por padrões sociais, econômicos, de gênero ou de cor da pele, o autoconhecimento funciona como blindagem. Quem entende suas necessidades enfrenta a multidão sem perder a própria voz.
*Com informações de reportagem publicada em 21/02/2020
