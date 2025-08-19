Tenta ser querido por todos? Isso pode esconder problemas mais profundos

Agradar os outros costuma soar como uma qualidade. Mas há um detalhe incômodo: é impossível agradar a todos. Gostos, vivências e desejos variam de pessoa para pessoa. Assim, ao satisfazer uns, inevitavelmente se desagrada outros. E, em muitos casos, a si próprio. Essa compulsão por ser querido pode esconder problemas mais profundos de autoestima e de relacionamento.

Um dos instintos humanos mais fortes é o de pertencer a um grupo. Para isso, fazemos ajustes, observamos o ambiente, tentamos nos encaixar. Só que algumas pessoas passam a olhar demais para fora e pouco para dentro, perdendo de vista se as necessidades do grupo coincidem com as próprias. Surge então a ilusão de que agradar sempre é requisito para pertencer.

Há também quem busque evitar conflitos e atritos a qualquer custo. Esse comportamento se associa a um traço de personalidade chamado cordialidade, que envolve apaziguar desavenças e abrir mão, de vez em quando, de desejos pessoais em favor de outros. Até aí, tudo bem — desde que haja equilíbrio e consciência das próprias necessidades.