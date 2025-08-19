Já ouviu falar em 'nó verdadeiro'? O que é a condição rara na gravidez?

É comum ouvir que bebês nasceram com um o cordão umbilical enrolado no pescoço. Em geral, a posição não oferece riscos. Mas existe uma situação, rara, em que se forma um "nó verdadeiro" no cordão umbilical.

O que é o nó verdadeiro?

É uma condição que pode se formar ainda nas primeiras semanas da gravidez. Segundo a ginecologista e obstetra Maria Carolina Dalboni, ele ocorre "quando, literalmente, o cordão umbilical forma tipo um laço, em forma de nó. Normalmente é no final do primeiro trimestre, início do segundo, com 14, 15 semanas, que é quando o bebê ainda tem muito espaço."

A movimentação intensa do bebê permite que o feto, ao passar por dentro do laço do próprio cordão, forme o nó. Chama-se nó verdadeiro porque é, de fato, um laço completo no cordão umbilical. Já um "nó falso" não é um nó real: é apenas uma dobra ou torção do cordão que parece um nó, mas não compromete o fluxo sanguíneo.