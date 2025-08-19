VivaBemUOL
Assine UOL
Saúde

Já ouviu falar em 'nó verdadeiro'? O que é a condição rara na gravidez?

Fausto Fagioli Fonseca
Colaboração para VivaBem
Nó verdadeiro pode se formar quando bebê tem mais espaço para se movimentar
Nó verdadeiro pode se formar quando bebê tem mais espaço para se movimentar Imagem: Getty Images

É comum ouvir que bebês nasceram com um o cordão umbilical enrolado no pescoço. Em geral, a posição não oferece riscos. Mas existe uma situação, rara, em que se forma um "nó verdadeiro" no cordão umbilical.

O que é o nó verdadeiro?

É uma condição que pode se formar ainda nas primeiras semanas da gravidez. Segundo a ginecologista e obstetra Maria Carolina Dalboni, ele ocorre "quando, literalmente, o cordão umbilical forma tipo um laço, em forma de nó. Normalmente é no final do primeiro trimestre, início do segundo, com 14, 15 semanas, que é quando o bebê ainda tem muito espaço."

A movimentação intensa do bebê permite que o feto, ao passar por dentro do laço do próprio cordão, forme o nó. Chama-se nó verdadeiro porque é, de fato, um laço completo no cordão umbilical. Já um "nó falso" não é um nó real: é apenas uma dobra ou torção do cordão que parece um nó, mas não compromete o fluxo sanguíneo.

Existe risco?

Nó verdadeiro descrito em uma pesquisa científica
Nó verdadeiro descrito em uma pesquisa científica Imagem: Annals of Medical & Health Sciences Research

O risco pode surgir, principalmente, na hora do parto. "Quando o bebê vai sair pelo canal de parto, ele pode esticar o cordão, comprimir esse nó e parar o aporte de oxigênio para o bebê", explica o ginecologista e obstetra Domingos Mantelli.

Raro, o nó verdadeiro pode causar hipóxia (falta de oxigenação) e sofrimento fetal. "Os principais riscos associados são realmente o comprometimento da passagem de oxigênio e de nutrientes para o bebê", reforça Dalboni.

Identificar o nó verdadeiro durante o pré-natal é possível, mas nem sempre acontece. "Pode-se, sim, identificar o nó verdadeiro de cordão por meio do ultrassom, apesar de que não é tão fácil e simples", explica o ginecologista Alexandre Pupo Nogueira.

É bem difícil esse diagnóstico durante a gestação. Hoje, cada vez mais, a gente tem ultrassom com Doppler, com máquinas de grande qualidade, mas ainda assim é difícil.
Maria Carolina Dalboni

Continua após a publicidade

Fontes: Alexandre Pupo Nogueira é ginecologista e médico associado à Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia); Domingos Mantelli, graduado em medicina pela faculdade de medicina da Universidade de Santo Amaro. Pós-graduado em ultrassonografia ginecológica e obstétrica pelo Instituto Fetus de ultrassonografia. Pós-graduação em Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase - Prevenção e Tratamento de Doenças Relacionadas à Idade pela Universidade de Maringá. Pós-graduado em Ciências da Longevidade pelo Grupo Longevidade Saudável Ítalo Rachid; Maria Carolina Dalboni L. Amaral, ginecologista, obstetra especializada em suplementação hormonal, especialista em saúde da mulher.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.