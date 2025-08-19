Ela teve parada ao dormir: 'Babás e meu marido fizeram massagem cardíaca'

Quero tirar a visão que a gente tem de saúde cardíaca, que alguma coisa só vai acontecer se você é sedentário, tem sobrepeso ou é idoso.

Aos 33 anos, morando nos EUA, era mãe 100% do tempo e sentia o cansaço de uma mãe de uma filha de 4 anos e um bebezinho de um ano e meio. Você não para pra pensar que tem um problema.

De 2018 para 2019, passei o Ano-Novo com a família no Brasil. Minha mãe contratou uma babá para ajudar com os filhos da minha cunhada, e eu cuidaria dos meus com outra babá. Foi maravilhoso.

No dia 1º, todo mundo estava cansado de ter ido dormir tarde e, por volta de 19h30, chamei minha filha para dormir cedo comigo. A partir daqui, o que conto é uma história que foi contada para mim, porque, da minha parte, só lembro dez dias depois do ocorrido.

Sem pulso

Acordei às 2h com falta de ar e desmaiei, sem batimento cardíaco. Minha filha conta que acordou o papai, porque os dois estavam dormindo do meu lado.