É normal sair uma secreção branca do pênis sem eu estar excitado?

É importante ressaltar que todos produzem essas secreções. Em algumas pessoas e em determinadas situações a produção é excessiva e percebida de forma intensa, decorrente de irritação crônica ou higiene irregular.

Quando a pessoa não é circuncidada, ou seja, o prepúcio cobre toda a glande, o esmegma se acumula e fica mais visível.

Quando o indivíduo passou pela cirurgia de fimose, o líquido produzido fica retido na cueca e não é percebido.

Se a secreção for relacionada a infecções ou inflamações, a quantidade de líquido indica o grau do problema —ou seja, quanto mais forte a infecção, maior a fabricação de esmegma.

Para quem possui o prepúcio, um alerta: ao deixar a secreção acumulada, aumenta-se a chance de desenvolver doenças alérgicas no pênis e o próprio esmegma acaba levando a uma irritação na glande.

Ao não retrair a pele do prepúcio para conseguir lavar adequadamente, o pênis pode ficar irritada, com odor, vermelhidão, coceira e até dor.