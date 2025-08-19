Casar-se com um boneco ou consigo mesmo: o que explica essas escolhas?

"A sologamia, ou o ato simbólico de casar-se consigo mesmo, pode ser compreendida como um gesto de reconexão com a própria dignidade emocional. É um sinal de afirmação de identidade", explica.

No entanto, ele também pondera que o gesto, apesar de poderoso, nem sempre nasce de plenitude emocional: "Às vezes, pode ser um mecanismo de defesa contra frustrações afetivas profundas, funcionando como um modo de evitar a dor de se abrir ao outro."

Esse contraste entre empoderamento e autoproteção foi vivido por Suellen Carey, 37, mineira de Belo Horizonte que vive em Londres, Inglaterra. Em 2023, ela realizou um casamento simbólico consigo mesma, após um profundo processo de autoconhecimento

Com o tempo, descobri e entendi o que queria. Por me valorizar e me amar, casei comigo mesma. Essa celebração foi importante porque aprendi a priorizar o meu bem-estar e a saúde mental. Nos meus votos, escrevi e declarei esse compromisso de autocuidado. Suellen Carey

Suellen viveu um ano de "casamento" consigo até decidir pelo "divórcio": "Foi algo natural, e resolvi me divorciar de mim mesma em 2024 para ter outros relacionamentos e não 'trair' a mim mesma."

Ela afirma que o gesto simbolizou uma etapa importante de amadurecimento e autoestima: "Simbolizava muito amor-próprio, autoconhecimento. Sou uma mulher trans, e todos os dias temos que lutar contra a exclusão".