Canadenses recuperam visão após cirurgia 'dente-no-olho'; entenda a técnica

Eu pude ver Piper abanando o rabo e então, gradualmente, o resto de seu corpo inteiro se tornou claro. Foi maravilhoso. E eu comecei a ver o Phil também. Foi uma longa, longa estrada e eu não conseguiria ter chegado até aqui sem o time de médicos e toda a minha família e muitos bons amigos. Foi um caminho árduo às vezes. É um procedimento raro e especial, mas é uma coisa maravilhosa. É como um milagre para mim. Gail em comunicado do hospital divulgado à imprensa

Agora, ela está redescobrindo não só como é enxergar, mas os planos que pode fazer. Gail havia perdido a visão há mais de uma década após uma medicação para convulsões causar uma doença autoimune, a síndrome de Stevens-Johnson. A condição danificou severamente suas córneas.

"Posso comer em um restaurante sem passar vergonha", comemorou. Anteriormente, se tentasse almoçar sem companhia, ela colocava o garfo na salada e frequentemente descobria que não tinha nada nele. "A salada é tão leve que eu não conseguia sentir no garfo".

Gail Lane agora consegue enxergar não só os contornos, como as cores vibrantes em suas roupas Imagem: Divulgação/Mount Saint Joseph Hospital

Ela está ansiosa para voltar a disputar jogos de tabuleiro com os amigos ou ler livros sem ouvir versões em áudio. "Estou tentando viver o presente, mas não vejo a hora de ser mais independente, como poder andar algumas quadras até o mercado para buscar algo sem depender de alguém me ajudando", contou.

Seu cirurgião deve continuar monitorando a visão de Gail, Brent e o outro paciente. "Nosso primeiro grande objetivo era finalizar as cirurgias sem complicações e ter o fundo de olho dos pacientes saudáveis o suficiente para que eles voltassem a enxergar novamente. Conseguimos isso. O próximo objetivo é garantir que as próteses —os dentes— se mantenham viáveis em longo prazo", concluiu o oftalmologista.