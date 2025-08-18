Projeto em Goiás reduz pela metade os diagnósticos graves de câncer de mama

Desde que a pesquisa começou, foram mais de 3.000 mulheres atendidas. Dessas, 15 tiveram um diagnóstico de câncer de mama, sendo 10 delas no grupo de intervenção direta e cinco no de controle. "Esperávamos ao final da nossa pesquisa reduzir em 20% os diagnósticos em casos avançados, mas em pouco tempo chegamos a uma redução de 50%", destaca o mastologista Ruffo de Freitas Júnior, responsável pelo estudo.

Os resultados iniciais foram apresentados na edição de 2025 do encontro anual da Asco (Sociedade Americana de Oncologia Clínica), maior evento do mundo sobre câncer, realizado nos Estados Unidos em junho.

Para o oncologista Diogo Sales, especialista em tumores femininos do Einstein Hospital Israelita em Goiânia, a iniciativa testada em Itaberaí é importante por fortalecer o diagnóstico precoce, apesar de um maior tempo de seguimento ser necessário.

"É um estudo ainda muito precoce, poucas mulheres foram diagnosticadas até agora para podermos pensar em mudanças de como rastreamos a população. Mas é, sem dúvida, importante termos em conta os resultados positivos encontrados de se fazer exames com profissionais capacitadas de forma mais ostensiva. Foi uma vitória", afirma.

Mais chance de cura

Quando se trata do câncer de mama, o ideal é fortalecer estratégias de prevenção para que a doença possa ser identificada antes de manifestar sintomas. "A prevenção mais recomendada é fazer as mamografias, justamente para encontrar lesões antes delas serem sensíveis ao toque. Quanto antes soubermos, melhor podemos tratar e menos risco de morte a paciente sofre", destaca o oncologista do Einstein.