'Leio na esteira': microeficiências ganham espaço, mas escondem armadilhas

Para muita gente, essas táticas surgem como resposta a agendas lotadas e múltiplas responsabilidades.

A engenheira Vanessa Duarte, 47, por exemplo, organiza o café da manhã na véspera —pó e água prontos, bastando apertar o botão pela manhã. Quando o assunto é supermercado, ela frequenta o mesmo para facilitar, e sua lista de compras já é dividida por setores.

Comecei a ter a sensação de que faltam horas no meu dia. Depois que minha mãe veio morar comigo e com meus cachorros, ficou ainda mais necessário. Sem ninguém para cuidar da casa, preciso me organizar cada vez mais, senão não sobra tempo para mim. Vanessa Duarte

Para a gerente de operações Luiza Secco, 31, a otimização nasceu quase sem perceber e virou algo automático.

"É uma questão de aproveitar bem o meu tempo", explica. Ela sempre gostou de unir tarefas —ouvir podcasts enquanto dirige, responder mensagens ou praticar Duolingo durante trajetos no Uber, assistir a séries enquanto faz uma refeição sozinha.

Na pandemia, alugou uma bicicleta ergométrica para treinar em casa enquanto via TV. Mais tarde, decidiu investir em uma esteira para caminhar enquanto lê ou trabalha no home office.