'Leio na esteira': microeficiências ganham espaço, mas escondem armadilhas

Escovar os dentes no banho. Separar roupas na noite anterior. Caminhar na esteira enquanto responde emails. Esses são exemplos de um comportamento cada vez mais comum: as microeficiências —pequenas estratégias que economizam tempo em tarefas cotidianas.
À primeira vista, parecem truques inofensivos de organização e praticidade, mas também levantam uma questão: seriam sinais de uma sociedade cada vez mais sobrecarregada e obcecada por produtividade?
Para muita gente, essas táticas surgem como resposta a agendas lotadas e múltiplas responsabilidades.
A engenheira Vanessa Duarte, 47, por exemplo, organiza o café da manhã na véspera —pó e água prontos, bastando apertar o botão pela manhã. Quando o assunto é supermercado, ela frequenta o mesmo para facilitar, e sua lista de compras já é dividida por setores.
Comecei a ter a sensação de que faltam horas no meu dia. Depois que minha mãe veio morar comigo e com meus cachorros, ficou ainda mais necessário. Sem ninguém para cuidar da casa, preciso me organizar cada vez mais, senão não sobra tempo para mim. Vanessa Duarte
Para a gerente de operações Luiza Secco, 31, a otimização nasceu quase sem perceber e virou algo automático.
"É uma questão de aproveitar bem o meu tempo", explica. Ela sempre gostou de unir tarefas —ouvir podcasts enquanto dirige, responder mensagens ou praticar Duolingo durante trajetos no Uber, assistir a séries enquanto faz uma refeição sozinha.
Na pandemia, alugou uma bicicleta ergométrica para treinar em casa enquanto via TV. Mais tarde, decidiu investir em uma esteira para caminhar enquanto lê ou trabalha no home office.
"Eu costumo ler muitas newsletters e artigos. É um bom tempo que fico no computador, e sentia que podia fazer algo em conjunto. Sempre andei muito a pé, mas ultimamente fico receosa com a segurança, então a esteira juntou o útil ao agradável", conta.
Já para a maquiadora Tatiana Rodrigues, 41, o nascimento das filhas foi o ponto de virada.
Quando se tem um bebê ou uma criança pequena, sobra menos tempo para outras tarefas. Comecei a encaixar atividades enquanto fazia outras, como aproveitar o trânsito para me maquiar ou responder mensagens por comando de voz no carro.
Tatiana Rodrigues
Enquanto realiza as tarefas domésticas, ela também aproveita para ouvir podcasts e se manter informada. "Assim consigo me atualizar e manter a casa organizada. Me sinto eficiente. Fico bastante satisfeita quando consigo encaixar várias atividades em um curto espaço de tempo", relata.
Quando vira armadilha
Segundo o psiquiatra Guilherme Spadini, professor da The School of Life, a adoção dessas estratégias está ligada a fatores como a pressão por desempenho e a chamada time poverty (pobreza de tempo) —quando uma pessoa tem, em média, menos de duas horas livres por dia, condição que afeta mais mulheres e pessoas de baixa renda e está associada a pior qualidade de vida.
Esse cenário é resultado do acúmulo de jornadas --que inclui desde o trabalho formal até a produção de conteúdo para redes sociais, essencial em muitas áreas--, das responsabilidades domésticas e familiares e do modelo de trabalho 'sempre online' intensificado após a pandemia. A combinação da sensação crônica de falta de tempo com a pressão por resultados e entregas impulsiona o fenômeno do 'time hacks' (truques de tempo).
Guilherme Spadini, psiquiatra
O problema é que, muitas vezes, essas microeficiências não liberam espaço para o descanso, mas apenas para mais trabalho. O especialista afirma que o principal risco desse comportamento está no estresse cognitivo.
"Quando vivemos constantemente nessa condição, nosso corpo produz mais cortisol, hormônio que representa a resposta biológica ao estresse. Seu excesso provoca alterações no comportamento e até mudanças físicas no cérebro. O resultado é um ciclo negativo: mais estresse, insônia, dificuldade de concentração e problemas na regulação emocional. Tudo isso pode desencadear condições mais graves, como transtornos ansiedade, burnout e depressão."
A sensação de obrigação constante também é um importante sinal de alerta: o hábito deixa de ser uma escolha consciente e eficiente e se transforma em compulsão quando a pessoa sente culpa por ter tempo livre, angústia com a ideia de "perder tempo" em momentos de lazer com a família ou assistindo TV, ou irritação excessiva diante de imprevistos que atrapalham seus planos. Outro indicativo é quando o humor passa a depender de métricas pessoais de desempenho —como páginas lidas, emails respondidos ou passos dados.
Se o dia parece arruinado por não cumprir essas metas, há motivo para preocupação.
Guilherme Spadini, psiquiatra
Nem toda microeficiência é igual
Há microeficiências simples e de baixo impacto cognitivo, como deixar o café ou a roupa prontos na véspera, organizar a lista de compras ou planejar as refeições da semana. Essas ações ajudam a reduzir a fadiga decisória —o desgaste mental provocado por excesso de escolhas diárias— e liberam energia para decisões mais importantes.
Mas outras estratégias envolvem realizar duas atividades que demandam atenção ao mesmo tempo, o que, segundo a neurocientista Thaís Gameiro, impõe um custo maior ao cérebro.
Não conseguimos executar duas tarefas simultaneamente. O que acontece é o switch atencional: o foco alterna rapidamente entre elas, exigindo mais esforço cognitivo, consumindo mais energia e aumentando a chance de erros. Além disso, essa troca constante pode, no fim, consumir mais tempo do que fazer uma tarefa de cada vez.
Thaís Gameiro, neurocientista
Thaís explica que o cérebro é naturalmente orientado para economizar energia, e criar hábitos automáticos pode ser positivo. Porém, a busca incessante por otimização, especialmente em ritmo acelerado, mina esse benefício e reforça a "cultura de não parar nunca".
"Quando cada intervalo é preenchido com alguma tarefa, o cérebro perde o tempo de ócio e descanso de que precisa para consolidar informações e se regenerar. Aí, a eficiência deixa de servir a pessoa e passa a escravizá-la."
Como encontrar o equilíbrio
Para manter um uso saudável dessas estratégias, os especialistas recomendam prestar atenção na intenção por trás delas. Se o objetivo é criar espaço mental e tempo para ser usado a seu favor, elas podem ser aliadas. Se a meta é compactar cada minuto com alguma atividade, é hora de repensar.
"A verdadeira otimização consiste em simplificar a vida e reduzir demandas, liberando tempo e energia para o que realmente importa: foco, criatividade e descanso", diz Thaís.
Além disso, Spadini destaca como, muitas vezes, estamos afastados dos nossos verdadeiros valores pessoais e acabamos seguindo padrões impostos externamente.
Os 'valores' que reconhecemos são aqueles que nos são vendidos, prontos, pelas necessidades econômicas e sociais: produtividade, sucesso, reconhecimento, dinheiro. Mas nem sempre eles se alinham com nossos valores pessoais, que muitas vezes nem conhecemos, que nunca questionamos. Aí a produtividade gira em falso, e ganhar tempo não nos agrega nada, de fato. Então, escolher prioridades com base em seus valores pessoais, não por métricas alheias, seria a melhor forma de cultivar uma relação mais saudável com o tempo.
Guilherme Spadini, psiquiatra
