Fibermaxxing: tendência de aumentar fibras na dieta é boa, mas pede cautela

Uma nova tendência alimentar ganhou destaque nas redes sociais: o fibermaxxing, que consiste em aumentar significativamente o consumo de fibras com o objetivo de potencializar seus benefícios, muitas vezes até ultrapassando as recomendações diárias.
Os adeptos da tendência intensificam o consumo de alimentos naturalmente ricos em fibras, como frutas, verduras, grãos integrais e sementes. Em busca de resultados mais rápidos, alguns também recorrem a suplementos alimentares, elevando ainda mais a ingestão diária desses compostos.
Considero o fibermaxxing positivo, desde que seja moderado. Um dos riscos é consumir fibras em excesso, o que pode causar obstipação intestinal, ou seja, prisão de ventre provocada pelo endurecimento das fezes.
Daniel Magnoni, nutrólogo da Rede de Hospitais São Camilo (SP)
Como funciona o fibermaxxing?
O fibermaxxing incentiva o aumento da ingestão de fibras, compostos presentes nos alimentos vegetais que o corpo humano não consegue digerir. Não se trata apenas de "comer muita fibra de uma vez", mas planejar e distribuir o consumo de alimentos fibrosos ao longo do dia.
Vale destacar que as fibras são classificadas em dois tipos. As solúveis se dissolvem em água e formam um gel no intestino, ajudando a regular o funcionamento intestinal e contribuindo para o controle do colesterol e da glicose no sangue. Já as insolúveis não se dissolvem em água e atuam aumentando o volume das fezes, facilitando a evacuação e prevenindo a prisão de ventre.
"As fibras são parte fundamental de uma alimentação saudável. O fibermaxxing propõe selecionar alimentos especialmente ricos em fibras para aumentar a ingestão diária. A ideia é simples: se 20 g de fibras por dia fazem bem, 40 g trariam benefícios ainda maiores", explica Carlos Alberto Werutsky, nutrólogo, médico do esporte e diretor da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).
Benefícios do consumo de fibras
O fibermaxxing pode ser benéfico por incentivar as pessoas a consumirem mais fibras, que muitas vezes estão em quantidade insuficiente na alimentação. Ao focar em alimentos ricos em fibras, a qualidade da dieta melhora, contribuindo para um hábito alimentar mais saudável e equilibrado.
"Recomenda-se cerca de 25 a 30 gramas por dia e sabemos que só uma pequena porção da população atinge essa meta. O fibermaxxing recomenda aumentar as fibras, portanto, é muito bem-vindo. Apesar de termos fibras naturais ou sintéticas disponíveis em concentrados à venda no comércio, nada supera a qualidade das fibras dos alimentos 'in natura'. Frutas, legumes, verduras e grãos consumidos com cascas e bagaço (quando palatável) e na sua forma integral são insuperáveis", afirma Mario Kondo, gastroenterologista e hepatologista do Hospital Sírio-Libanês.
Entre os principais benefícios do consumo de fibras estão:
Melhora da função intestinal
As fibras aumentam o volume das fezes e facilitam sua passagem pelo intestino. Isso previne a prisão de ventre ao contribuir para evacuações regulares.
Controle dos níveis de açúcar no sangue
A fibra, principalmente a solúvel, retarda a digestão dos carboidratos, o que evita o aumento rápido da glicose no sangue após as refeições. Por isso, mantém os níveis de açúcar mais estáveis.
Redução do colesterol "ruim"
A fibra solúvel diminui a absorção de gorduras e colesterol no intestino, ligando-se a essas substâncias. Dessa forma, evita que elas passem para a circulação sanguínea, e reduz o risco de doenças cardiovasculares.
Aumenta a sensação de saciedade
Ao aumentar o volume dos alimentos consumidos, a fibra aumenta a sensação de plenitude por mais tempo, controlando o apetite e a manutenção do peso corporal.
Prevenção de doenças crônicas
Consumir fibras regularmente está associado a menor risco de condições como diabetes tipo 2, devido ao seu efeito na regulação da glicose e na melhoria do metabolismo.
Possíveis riscos
Os especialistas orientam que o aumento no consumo de fibras deve ser feito gradualmente. Isso porque uma mudança brusca pode provocar desconfortos, como gases e inchaço, principalmente sem o consumo adequado de água.
Além disso, o excesso de fibras pode interferir na absorção de nutrientes importantes, como vitaminas e minerais. Vale destacar que cada organismo responde de forma diferente aos tipos de fibra, por isso é essencial observar os sinais do corpo.
Pessoas com síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal ou outras sensibilidades gastrointestinais precisam ter cuidado ao aumentar o consumo de fibras, pois esses distúrbios tornam o sistema digestivo mais sensível e reativo.
Nesses casos, a atenção é redobrada, já que o aumento do consumo pode intensificar sintomas como dores, inchaço, gases, diarreia ou prisão de ventre. Por isso, é fundamental que a ingestão de fibras seja ajustada individualmente e acompanhada por um profissional de saúde.
Como aumentar a quantidade de fibras de forma saudável
A inclusão de fibras na alimentação diária deve ocorrer de maneira simples e gradual. No café da manhã, recomenda-se o consumo de cereais, como aveia, pães integrais, além de frutas frescas com casca e sementes como chia e linhaça.
Para as refeições principais, como almoço e jantar, é indicado substituir alimentos refinados por suas versões integrais, como arroz, pães e massas, e acrescentar leguminosas como feijão, lentilha e grão-de-bico, além de uma variedade de vegetais.
Nos lanches, a preferência deve ser por sementes, frutas secas e oleaginosas como castanhas e nozes, para contribuir com o aumento da ingestão diária de fibras.
É essencial manter uma boa hidratação, já que a fibra precisa de líquidos para se expandir e favorecer o funcionamento intestinal. A ingestão insuficiente de água pode fazer com que a fibra tenha efeito contrário, provocando prisão de ventre e desconforto abdominal.
Com mudanças graduais e observação atenta das reações do organismo, é possível incorporar o fibermaxxing à rotina alimentar de forma segura e equilibrada. Para isso, o acompanhamento por um profissional de saúde é fundamental, pois permite adequar a quantidade de fibras às necessidades individuais, garantindo resultados positivos para a saúde.
É essencial manter uma alimentação equilibrada, garantindo o consumo adequado não apenas de fibras, mas também de proteínas e gorduras. Dessa forma, pode ser considerada uma tendência positiva, desde que adotada com responsabilidade e equilíbrio.
Daniel Magnoni, nutrólogo da Rede de Hospitais São Camilo (SP)
