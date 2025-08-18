VivaBemUOL
Assine UOL
Alimentação

Fibermaxxing: tendência de aumentar fibras na dieta é boa, mas pede cautela

Samantha Cerquetani
Colaboração para VivaBem
Refeições ricas em fibras devem estar presentes ao longo do dia
Refeições ricas em fibras devem estar presentes ao longo do dia Imagem: Getty Images

Uma nova tendência alimentar ganhou destaque nas redes sociais: o fibermaxxing, que consiste em aumentar significativamente o consumo de fibras com o objetivo de potencializar seus benefícios, muitas vezes até ultrapassando as recomendações diárias.

Os adeptos da tendência intensificam o consumo de alimentos naturalmente ricos em fibras, como frutas, verduras, grãos integrais e sementes. Em busca de resultados mais rápidos, alguns também recorrem a suplementos alimentares, elevando ainda mais a ingestão diária desses compostos.

Considero o fibermaxxing positivo, desde que seja moderado. Um dos riscos é consumir fibras em excesso, o que pode causar obstipação intestinal, ou seja, prisão de ventre provocada pelo endurecimento das fezes.
Daniel Magnoni, nutrólogo da Rede de Hospitais São Camilo (SP)

Como funciona o fibermaxxing?

O fibermaxxing incentiva o aumento da ingestão de fibras, compostos presentes nos alimentos vegetais que o corpo humano não consegue digerir. Não se trata apenas de "comer muita fibra de uma vez", mas planejar e distribuir o consumo de alimentos fibrosos ao longo do dia.

Vale destacar que as fibras são classificadas em dois tipos. As solúveis se dissolvem em água e formam um gel no intestino, ajudando a regular o funcionamento intestinal e contribuindo para o controle do colesterol e da glicose no sangue. Já as insolúveis não se dissolvem em água e atuam aumentando o volume das fezes, facilitando a evacuação e prevenindo a prisão de ventre.

"As fibras são parte fundamental de uma alimentação saudável. O fibermaxxing propõe selecionar alimentos especialmente ricos em fibras para aumentar a ingestão diária. A ideia é simples: se 20 g de fibras por dia fazem bem, 40 g trariam benefícios ainda maiores", explica Carlos Alberto Werutsky, nutrólogo, médico do esporte e diretor da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

Benefícios do consumo de fibras

Consumir fibras em alimentos in natura, como as frutas, é benéfico à saúde
Consumir fibras em alimentos in natura, como as frutas, é benéfico à saúde Imagem: iStock
Continua após a publicidade

O fibermaxxing pode ser benéfico por incentivar as pessoas a consumirem mais fibras, que muitas vezes estão em quantidade insuficiente na alimentação. Ao focar em alimentos ricos em fibras, a qualidade da dieta melhora, contribuindo para um hábito alimentar mais saudável e equilibrado.

"Recomenda-se cerca de 25 a 30 gramas por dia e sabemos que só uma pequena porção da população atinge essa meta. O fibermaxxing recomenda aumentar as fibras, portanto, é muito bem-vindo. Apesar de termos fibras naturais ou sintéticas disponíveis em concentrados à venda no comércio, nada supera a qualidade das fibras dos alimentos 'in natura'. Frutas, legumes, verduras e grãos consumidos com cascas e bagaço (quando palatável) e na sua forma integral são insuperáveis", afirma Mario Kondo, gastroenterologista e hepatologista do Hospital Sírio-Libanês.

Entre os principais benefícios do consumo de fibras estão:

Melhora da função intestinal

As fibras aumentam o volume das fezes e facilitam sua passagem pelo intestino. Isso previne a prisão de ventre ao contribuir para evacuações regulares.

Controle dos níveis de açúcar no sangue

Continua após a publicidade

A fibra, principalmente a solúvel, retarda a digestão dos carboidratos, o que evita o aumento rápido da glicose no sangue após as refeições. Por isso, mantém os níveis de açúcar mais estáveis.

Redução do colesterol "ruim"

A fibra solúvel diminui a absorção de gorduras e colesterol no intestino, ligando-se a essas substâncias. Dessa forma, evita que elas passem para a circulação sanguínea, e reduz o risco de doenças cardiovasculares.

Aumenta a sensação de saciedade

Ao aumentar o volume dos alimentos consumidos, a fibra aumenta a sensação de plenitude por mais tempo, controlando o apetite e a manutenção do peso corporal.

Prevenção de doenças crônicas

Continua após a publicidade

Consumir fibras regularmente está associado a menor risco de condições como diabetes tipo 2, devido ao seu efeito na regulação da glicose e na melhoria do metabolismo.

Possíveis riscos

Os especialistas orientam que o aumento no consumo de fibras deve ser feito gradualmente. Isso porque uma mudança brusca pode provocar desconfortos, como gases e inchaço, principalmente sem o consumo adequado de água.

Além disso, o excesso de fibras pode interferir na absorção de nutrientes importantes, como vitaminas e minerais. Vale destacar que cada organismo responde de forma diferente aos tipos de fibra, por isso é essencial observar os sinais do corpo.

Pessoas com síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal ou outras sensibilidades gastrointestinais precisam ter cuidado ao aumentar o consumo de fibras, pois esses distúrbios tornam o sistema digestivo mais sensível e reativo.

Nesses casos, a atenção é redobrada, já que o aumento do consumo pode intensificar sintomas como dores, inchaço, gases, diarreia ou prisão de ventre. Por isso, é fundamental que a ingestão de fibras seja ajustada individualmente e acompanhada por um profissional de saúde.

Continua após a publicidade

Como aumentar a quantidade de fibras de forma saudável

Não basta só consumir fibras: beber água é fundamental
Não basta só consumir fibras: beber água é fundamental Imagem: Reprodução/Krzysztof Puszczynski/Raw Pixel

A inclusão de fibras na alimentação diária deve ocorrer de maneira simples e gradual. No café da manhã, recomenda-se o consumo de cereais, como aveia, pães integrais, além de frutas frescas com casca e sementes como chia e linhaça.

Para as refeições principais, como almoço e jantar, é indicado substituir alimentos refinados por suas versões integrais, como arroz, pães e massas, e acrescentar leguminosas como feijão, lentilha e grão-de-bico, além de uma variedade de vegetais.

Nos lanches, a preferência deve ser por sementes, frutas secas e oleaginosas como castanhas e nozes, para contribuir com o aumento da ingestão diária de fibras.

É essencial manter uma boa hidratação, já que a fibra precisa de líquidos para se expandir e favorecer o funcionamento intestinal. A ingestão insuficiente de água pode fazer com que a fibra tenha efeito contrário, provocando prisão de ventre e desconforto abdominal.

Continua após a publicidade

Com mudanças graduais e observação atenta das reações do organismo, é possível incorporar o fibermaxxing à rotina alimentar de forma segura e equilibrada. Para isso, o acompanhamento por um profissional de saúde é fundamental, pois permite adequar a quantidade de fibras às necessidades individuais, garantindo resultados positivos para a saúde.

É essencial manter uma alimentação equilibrada, garantindo o consumo adequado não apenas de fibras, mas também de proteínas e gorduras. Dessa forma, pode ser considerada uma tendência positiva, desde que adotada com responsabilidade e equilíbrio.
Daniel Magnoni, nutrólogo da Rede de Hospitais São Camilo (SP)

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.