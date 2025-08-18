Fibermaxxing: tendência de aumentar fibras na dieta é boa, mas pede cautela

Uma nova tendência alimentar ganhou destaque nas redes sociais: o fibermaxxing, que consiste em aumentar significativamente o consumo de fibras com o objetivo de potencializar seus benefícios, muitas vezes até ultrapassando as recomendações diárias.

Os adeptos da tendência intensificam o consumo de alimentos naturalmente ricos em fibras, como frutas, verduras, grãos integrais e sementes. Em busca de resultados mais rápidos, alguns também recorrem a suplementos alimentares, elevando ainda mais a ingestão diária desses compostos.