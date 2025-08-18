Correr emagrece mesmo? E é melhor na esteira ou na rua?

Ou seja: os dois tipos de atividade têm suas vantagens.

Na esteira, por exemplo, é mais fácil o corredor se manter dentro do ritmo de treino planejado, já que a velocidade é programável, constante e não há curvas, buracos, degraus e outros obstáculos que obrigam o corredor a desacelerar e acelerar, como na rua.

Além disso, a esteira possui um amortecimento um pouco maior do que pisos como asfalto e concreto. Isso pode ajudar quem está voltando de uma lesão ou faz muitos treinos na semana e precisa poupar as articulações do impacto.

Por outro lado, na rua, o maior esforço exigido no asfalto para mover o corpo à frente exige um maior trabalho muscular, fortalecendo mais coxas, panturrilhas e glúteos.

Fora que a corrida na rua tende a ser menos monótona pois há mudanças de paisagem, você vê outras pessoas, animais, conhece novos lugares e ainda há uma melhor evaporação do suor e dissipação de calor corporal, o que é importante para retardar o processo de fadiga (em condições adequadas, claro).

Atenção aos cuidados

Para planejar corretamente seus treinos de corrida e evoluir no esporte, é fundamental sempre buscar orientação de profissional de educação física.