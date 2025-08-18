Como saber se uma pessoa é interesseira? 5 atitudes podem dar pistas

Entrar em relações que não nos fazem bem é mais comum do que parece —e, às vezes, nos deparamos com pessoas interesseiras, que se conectam a nós com o objetivo de tirar proveito.

Descobrir se uma pessoa é interesseira não é algo tão simples: o comportamento humano é complexo e nem sempre as atitudes podem ser interpretadas como sinais inequívocos de algumas intenções.

No entanto, alguns comportamentos podem fazer soar o alerta em uma relação. É sempre bom lembrar: ajuda profissional, como terapia, pode nos fortalecer para identificar padrões em relacionamentos e lidar com eles.