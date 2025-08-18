Acorda várias vezes durante a noite? Isso faz mal ao seu corpo

Ambos comprometem a qualidade do sono e são prejudiciais —e cada um tem causas diferentes.

Os microdespertares

Para entender os microdespertares, é preciso conhecer o ciclo do sono. Ele é dividido em quatro fases. A primeira (N1) marca a transição entre vigília e sono. A segunda (N2) aprofunda o relaxamento, reduzindo batimentos cardíacos. A terceira (N3) é o estágio de restauração profunda. Por fim, vem o sono REM, a fase mais intensa, onde predominam os sonhos e ocorre um relaxamento muscular máximo, apesar da alta atividade cerebral.

Se algo interrompe esse processo, o descanso perde qualidade. Imagine alguém na transição para o sono profundo (N3) que sofre uma breve falta de ar e desperta por cinco segundos. Ao voltar a dormir, dificilmente atingirá a fase REM com a intensidade necessária. O resultado é a sensação de acordar cansado mesmo após oito horas de cama: há quantidade de sono, mas não qualidade.

Essas quebras podem ser provocadas por fatores externos — colchão desconfortável, excesso de luz, barulho, temperatura inadequada. Mas também podem ter origem em dores crônicas, distúrbios hormonais, doenças respiratórias e patologias do sono, como apneia e síndrome das pernas inquietas.

Na prática, o indivíduo só desconfia do problema quando surgem alterações de humor, falhas de memória ou cansaço intenso. Para investigar, a principal ferramenta é a polissonografia, exame que registra durante a noite a atividade elétrica cerebral, movimentos oculares, oxigenação sanguínea, relaxamento muscular e batimentos cardíacos. Ele pode ser feito em uma clínica ou em casa. Ainda assim, a interpretação depende de uma boa escuta clínica, já que o histórico do paciente e seus hábitos diários são tão importantes quanto os dados técnicos.