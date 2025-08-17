Diretor da Lilly: 'Mounjaro é pra tratar doença, não fazer caber em roupa'

Depois, começou a ter medicamentos, mas algumas comorbidades só começam realmente a desaparecer quando tem perda mais efetiva de peso. No momento que tem um medicamento como o Mounjaro, que age em dois receptores de uma série de hormônios e efetivamente controla glicemia, tem perda efetiva de peso e estudos mostram diminuição de comorbidades, como apneia obstrutiva do sono e gordura no fígado, mostra que se está vivendo uma revolução.

A Lilly estuda um agonista de GLP-1 em comprimido, o orforglipron. Quais são os diferenciais e vantagens?

É uma molécula de GLP-1 único, de tomada oral, uma vez ao dia, muito mais simples do que os GLP-1 disponíveis no mercado hoje, e não precisa que o paciente faça jejum. O resultado dos estudos para diabetes mostra que ele conseguiu baixar entre 1,3% e 1,6% a hemoglobina glicada de pacientes que tinham uma média de 8.

O que chamou atenção é que no estudo da fase 3, teve uma perda de peso de quase 8%, que não parece muito, mas a gente sabe que o paciente diabético tem muita dificuldade de perder peso. Agora, a gente está aguardando o resultado do mesmo medicamento no paciente com obesidade. No estudo de fase 2, a gente teve uma perda de peso próxima de 15%, que para o medicamento oral é bastante significativa.

Ele substituiria outros medicamentos?

É mais uma opção terapêutica. Há 20, 30 anos, era muito difícil conseguir sucesso para que esse paciente tivesse uma perda de peso efetiva a ponto de mudar a comorbidade. Hoje, a gente vê que a revolução é essa. A Lilly hoje é a empresa que tem, provavelmente, o maior investimento em pesquisa e desenvolvimento.

No ano passado, foram quase US$ 11 bilhões, quase 40% é em cardio-metabolismo. A tirzepatida já é para diabetes tipo 2 e obesidade no Brasil, mas já tem submetida a indicação para apneia do sono, tem estudo em paciente com insuficiência cardíaca de fração preservada e estudo para gordura no fígado. A gente tem a retatrutida, nosso triplo agonista, que é mais amplo.

Tem um anticorpo monoclonal que atua na preservação da massa muscular, que é o bimagrumabe. Tem um agonista de amilina sendo pesquisado. É assim que a Lily entende a evolução da ciência: você aprofunda o conhecimento da doença e busca soluções que aumentam as possibilidades.