Mais que cansaço: os sinais de que você pode estar emocionalmente exausto

Assim como o corpo, o cérebro também se desgasta. O excesso de trabalho, uso prolongado de telas, pressão para cumprir prazos e conflitos interpessoais sobrecarregam a mente, especialmente quando não há descanso adequado.

A irritabilidade é um dos sinais mais claros desse esgotamento: pequenas situações se tornam gatilhos para raiva, impaciência ou discussões. Isso ocorre porque regiões cerebrais ligadas às emoções e ao planejamento ficam sobrecarregadas.

A oscilação de humor é outro alerta - alternar rapidamente entre irritação, tristeza, sensibilidade extrema ou crises de choro sem motivo aparente. Essa instabilidade emocional é fruto da falta de desaceleração e de um excesso de responsabilidades que impedem momentos de autorregulação emocional.