Ultraprocessado sabota perda de peso, mesmo em quem mantém dieta 'saudável'

Ultraprocessados podem sabotar a perda de peso, até mesmo daqueles que mantêm uma dieta predominantemente saudável, concluiu um estudo clínico liderado por pesquisadores da University College London, no Reino Unido. As conclusões foram publicadas na revista Nature Medicine.
O que aconteceu
Em geral, ultraprocessados são alimentos que passaram por alterações significativas durante o processo industrial e contém ingredientes não utilizados em casa, como emulsificantes, conservantes e aromatizantes. Já os minimamente processados passaram por poucas alterações, como é o caso de iogurtes naturais. Frutas e vegetais crus e grãos não são processados e se encaixariam nesta dieta junto com carnes e peixes.
Cientistas dividiram 55 participantes do estudo em dois grupos que seguiram dietas compatíveis nutricionalmente: uma apenas com alimentos minimamente processados e a outra com ultraprocessados. O primeiro grupo pode comer cereais ou espaguete à bolonhesa caseiro, feitos com ingredientes minimamente processados; enquanto o segundo podia comer barras de cereais ou lasanha pronta, que são ultraprocessados.
Cada grupo foi observado por oito semanas seguindo uma das dietas. Na sequência, voltou a se alimentar com sua dieta normal por quatro semanas, e depois trocou para a outra modalidade de dieta que não havia experimentado ainda. Além disso, eles foram orientados a comer nas quantidades em que se alimentavam sempre, respeitando apenas o cardápio estabelecido com os nutrientes necessários dos alimentos que eram entregues em suas casas.
Os participantes perderam duas vezes mais peso com a dieta com alimentos minimamente processados em comparação com os resultados ao ingerir alimentos ultraprocessados. Na média, pacientes perderam 2,06% de seu peso com a dieta mais "saudável", enquanto apenas 1,05% com a alimentação mais industrializada.
Apesar de uma redução de 2% não parecer muito grande, isso foi possível apenas após oito semanas e sem que as pessoas estivessem tentando ativamente reduzir as quantidades que comiam. Se escalonássemos estes resultados para o período de um ano, esperaríamos ver uma redução de 13% do peso em homens e 9% em mulheres que estivessem em uma dieta minimamente processada, mas uma redução de apenas 4% em homens e 5% em mulheres após uma dieta ultraprocessada. Ao longo do tempo, esta começaria a ser uma grande diferença. Samuel Dicken, autor principal do estudo e pesquisador da UCL, em comunicado à imprensa
Dietas compatíveis nutricionalmente nem sempre têm o mesmo número de calorias, salientam pesquisadores. Cada dieta apresentava a mesma quantidade de gorduras saturadas e insaturadas, carboidratos, proteínas, sal e fibras, além de níveis recomendados de frutas e vegetais, de acordo com o Eatwell Guide, o guia nutricional do governo britânico.
Mas durante a dieta menos industrializada, participantes comeram cerca de 290 quilocalorias a menos por dia; enquanto a diminuição em relação à sua dieta normal era de apenas 120 quilocalorias ao dia com a dieta ultraprocessada. A média diária recomendada pelo Eatwell Guide é de 2.000 quilocalorias para mulheres e 2.500 quilocalorias para homens.
A maior perda de peso durante a dieta com alimentos minimamente processados teria ligação com redução da gordura e dos líquidos no corpo. Ou seja, os pacientes não perderam massa magra —músculos— durante o estudo. Isso indica um impacto positivo para a saúde do corpo.
Nem todos os participantes perderam peso: dez indivíduos em cada grupo ganharam peso com as dietas. Pesquisadores acreditam que eles possam ter "fugido" do cardápio, especialmente durante a segunda dieta que adotaram. Isso porque, ao comparar resultados apenas da primeira dieta feita por cada grupo, a redução de peso é maior: 4,09% para aquela com alimentos minimamente processados e 2,12% para aquela com ultraprocessados.
Quem come menos ultraprocessados controla melhor os "desejos por besteira". Apesar de estarem emagrecendo mais, o que teoricamente despertaria mais fome, os participantes que faziam dietas apenas com alimentos minimamente processados relataram de duas a quatro vezes menos vontades por uma gostosura em seus questionários.
Pressão arterial e marcadores no sangue para a saúde do fígado, glicose, colesterol e níveis de inflamação foram monitorados durante a dieta com ultraprocessados, mas não houve mudança. No entanto, os pesquisadores alertam que o estudo durou pouco tempo e que seria necessária uma avaliação mais longa para ver os efeitos do consumo dos industrializados no corpo.
