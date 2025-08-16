Ultraprocessado sabota perda de peso, mesmo em quem mantém dieta 'saudável'

Cada grupo foi observado por oito semanas seguindo uma das dietas. Na sequência, voltou a se alimentar com sua dieta normal por quatro semanas, e depois trocou para a outra modalidade de dieta que não havia experimentado ainda. Além disso, eles foram orientados a comer nas quantidades em que se alimentavam sempre, respeitando apenas o cardápio estabelecido com os nutrientes necessários dos alimentos que eram entregues em suas casas.

Os participantes perderam duas vezes mais peso com a dieta com alimentos minimamente processados em comparação com os resultados ao ingerir alimentos ultraprocessados. Na média, pacientes perderam 2,06% de seu peso com a dieta mais "saudável", enquanto apenas 1,05% com a alimentação mais industrializada.

Apesar de uma redução de 2% não parecer muito grande, isso foi possível apenas após oito semanas e sem que as pessoas estivessem tentando ativamente reduzir as quantidades que comiam. Se escalonássemos estes resultados para o período de um ano, esperaríamos ver uma redução de 13% do peso em homens e 9% em mulheres que estivessem em uma dieta minimamente processada, mas uma redução de apenas 4% em homens e 5% em mulheres após uma dieta ultraprocessada. Ao longo do tempo, esta começaria a ser uma grande diferença. Samuel Dicken, autor principal do estudo e pesquisador da UCL, em comunicado à imprensa

Dietas compatíveis nutricionalmente nem sempre têm o mesmo número de calorias, salientam pesquisadores. Cada dieta apresentava a mesma quantidade de gorduras saturadas e insaturadas, carboidratos, proteínas, sal e fibras, além de níveis recomendados de frutas e vegetais, de acordo com o Eatwell Guide, o guia nutricional do governo britânico.

Mas durante a dieta menos industrializada, participantes comeram cerca de 290 quilocalorias a menos por dia; enquanto a diminuição em relação à sua dieta normal era de apenas 120 quilocalorias ao dia com a dieta ultraprocessada. A média diária recomendada pelo Eatwell Guide é de 2.000 quilocalorias para mulheres e 2.500 quilocalorias para homens.

A maior perda de peso durante a dieta com alimentos minimamente processados teria ligação com redução da gordura e dos líquidos no corpo. Ou seja, os pacientes não perderam massa magra —músculos— durante o estudo. Isso indica um impacto positivo para a saúde do corpo.