Escala de contágio: quais doenças se espalham mais rápido?

A medida R0 indica como uma infecção se espalhará em uma população. Se for maior que um (como visto acima), o resultado é a propagação da doença. Um R0 de um significa que o nível de pessoas infectadas permanecerá estável e, se for menor que um, a doença geralmente desaparecerá com o tempo.

As infecções em circulação se espalham por uma variedade de vias e diferem amplamente em seu grau de contágio. Algumas são transmitidas por gotículas ou aerossóis — como aqueles liberados ao tossir ou espirrar —, enquanto outras se espalham pelo sangue, insetos (como carrapatos e mosquitos) ou alimentos e água contaminados.

Mas se pararmos para pensar em como podemos nos proteger contra o desenvolvimento de uma doença infecciosa, uma lição importante é entender como elas se espalham. E, como veremos, é também uma lição sobre como proteger os outros, não apenas a nós mesmos. Aqui está um resumo de algumas das doenças mais e menos infecciosas do planeta.

Em primeiro lugar entre as mais contagiosas está o sarampo.

O sarampo ressurgiu globalmente nos últimos anos, inclusive em países de alta renda como o Reino Unido e os EUA. Embora vários fatores contribuam para essa tendência, a principal causa é o declínio nas taxas de vacinação infantil. Essa queda foi impulsionada por perturbações como a pandemia da COVID-19 e conflitos globais, bem como pela disseminação de desinformação ou informações erradas sobre a segurança das vacinas.

O número R0 para o sarampo está entre 12 e 18. Se fizermos as contas, dois ciclos de transmissão a partir da primeira pessoa infectada podem levar a 342 pessoas contraindo a doença. É um número impressionante para apenas um paciente, mas, felizmente, o poder protetor da vacinação ajuda a reduzir a disseminação real, diminuindo o número de pessoas suscetíveis à infecção.