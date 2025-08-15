Ultrassom em 8D mostra filha de MC Guimê com perfeição; como funciona?

Fernanda Stroschein e MC Guimê usaram as redes sociais para compartilhar uma imagem muito realista da filha que o casal espera, Yarin. O resultado é fruto de um ultrassom 8D, que gera imagens em alta definição da criança ainda dentro da barriga.

Como funciona a tecnologia

É um ultrassom com alta definição. Trata-se de um processamento de imagem muito avançado, que pode oferecer uma imagem ainda mais realista do bebê, muitas vezes com maior nitidez, contraste e profundidade. Os softwares dele são de última geração, e a qualidade é como se fosse um cinema mesmo.

O exame está disponível no Brasil em clínicas privadas de várias regiões do país. Normalmente, é voltado para a paciente ver o rosto do bebê e já conseguir imaginar como ele vai nascer. Ajuda também a ir criando um vínculo emocional com o bebê. Os preços variam de acordo com a clínica, mas ficam entre R$ 700 e R$ 1.000.