Mortes após sanduíche são ligadas a botulismo: entenda gravidade da doença

Duas pessoas morreram após comerem sanduíche de brócolis e linguiça na Itália no início deste mês. Segundo informou o Instituto Nacional de Saúde Italiano ao Corriere della Sera, as vítimas tiveram botulismo. Pelo menos outras 17 pessoas foram internadas no país.
Botulismo é raro, mas grave
Causado por uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, o botulismo causa paralisia dos músculos, tem evolução rápida e pode levar à morte. Não é a bactéria em si que causa a doença, mas uma toxina produzida por esse micro-organismo, que gera todas as manifestações clínicas da doença.
Há quatro tipos identificados da doença. São eles:
- Botulismo infantil: essa forma de botulismo é mais comum em crianças com idade entre 3 e 26 semanas e pode ser desencadeada pelo consumo de mel de abelha nas primeiras semanas de vida, conforme apontado pelo Ministério da Saúde;
- Botulismo alimentar: é a forma mais comum, surgindo pela ingestão direta da toxina presente em alimentos contaminados, que podem ter sido produzidos ou conservados de maneira inadequada, como conservas vegetais, salsicha, presunto, carne ou outros itens enlatados, fermentados e queijos;
- Botulismo por ferimento: considerada uma das formas mais raras de infecção, esse tipo de botulismo é causado pela contaminação de ferimentos pelas toxinas produzidas pela C. botulinum; e
- Botulismo iatrogênico: tão raro quanto o botulismo por ferimento, esse tipo da doença ocorre quando uma quantidade excessiva de toxina botulínica é injetada por motivos médicos ou estéticos, como na remoção de rugas, por exemplo.
A bactéria pode ser encontrada no solo, em alimentos e em fezes de animais sob a forma de esporos. Esses esporos, que são unidades de reprodução, são estruturas resistentes que se formam em condições desfavoráveis. Em lugares com falta de oxigênio, como é o caso de conservas de alimentos, os esporos da bactéria começam a liberar a toxina.
Os primeiros sinais mais evidentes do botulismo incluem fraqueza muscular, pálpebras caídas, voz fraca, vertigem, secura na boca e visão turva. Contudo, a principal manifestação clínica do botulismo é uma neuropatia aguda flácida, que se caracteriza por uma paralisia súbita. Isso acontece devido ao bloqueio de certos nervos na placa neuromuscular, responsável pelo controle dos músculos, o que resulta na perda de movimentos.
As opções de tratamento incluem medicações específicas, porém pouco utilizadas devido à baixa incidência da doença. Esses medicamentos incluem a antitoxina e a imunoglobulina, que consistem em uma grande quantidade de anticorpos específicos direcionados contra a toxina produzida pela bactéria C. botulinum. Nos casos mais graves, o tratamento do botulismo é principalmente de suporte. Devido à paralisia muscular, há o risco de comprometimento da musculatura respiratória, levando à asfixia ou insuficiência respiratória. Portanto, uma assistência médica de qualidade é muito importante.
A prevenção está nos cuidados com alimentos. É importante ter atenção na hora de higienizar os produtos e as mãos, e a recomendação é evitar ingerir alimentos em latas estufadas, vidros embaçados, embalagens danificadas ou com alterações no cheiro e aspecto. Antes do consumo, o ideal é ferver ou cozinhar por 15 minutos produtos industrializados e conservas caseiras.
O que aconteceu
As duas vítimas compraram o sanduíche em um food truck em Diamante, na Calábria, região sul da Itália. Segundo o jornal britânico The Independent, Tamara D'Acunto, 45, e Luigi Di Sarno, 52, morreram após consumirem um lanche que continha brócolis e linguiça. Conforme o jornal, Tamara era frequentadora "assídua" do Peppino, administrado há nove anos por Giuseppe Santonocito. Já Di Sarno estava voltando para casa de férias com sua família quando parou no local para fazer a refeição.
A irmã de Di Sarno afirmou que ele "morreu no asfalto diante dos nossos olhos". Em entrevista ao portal italiano Fanpage, Filomena contou que o irmão relatou a ela o que estava sentindo "Comi um sanduíche. Estou com dores de estômago excruciantes. Mas também outras dores por todo o corpo". No dia seguinte, em nova ligação telefônica, Di Sarno disse à irmã: "Estou morrendo. Não consigo enxergar bem, não consigo engolir, dói em todos os lugares. Não consigo ficar em pé, não consigo respirar".
Outros casos foram registrados na Itália, e mais de 17 pessoas foram hospitalizadas com sintomas da doença. Na Sardenha, ilha italiana no Mediterrâneo, Roberta Pitzalis, 38, morreu após comer guacamole —uma pasta feita com abacate— em uma barraca de um festival que acontecia na região. Um menino de 11 anos, que também comeu o taco com guacamole no festival, continua hospitalizado.
As autoridades estão analisando todos os casos recentes suspeitos de botulismo no país. O Ministério Público apreendeu potes de brócolis do Peppino, segundo o The Independent, e o food truck foi interditado. Além de Giuseppe Santonocito —responsável pelo estabelecimento—, são investigados três funcionários e cinco médicos que atenderam Tamara e Di Sarno antes de suas mortes.
Os promotores ordenaram a apreensão em todo o país de potes de brócolis similares. Conforme o portal Euronews, os investigados podem ser condenados por crimes que variam de homicídio culposo a tráfico de alimentos nocivos. Autópsias serão realizadas nos corpos para mais detalhes sobre as mortes.
