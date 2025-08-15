Mortes após sanduíche são ligadas a botulismo: entenda gravidade da doença

O que aconteceu

As duas vítimas compraram o sanduíche em um food truck em Diamante, na Calábria, região sul da Itália. Segundo o jornal britânico The Independent, Tamara D'Acunto, 45, e Luigi Di Sarno, 52, morreram após consumirem um lanche que continha brócolis e linguiça. Conforme o jornal, Tamara era frequentadora "assídua" do Peppino, administrado há nove anos por Giuseppe Santonocito. Já Di Sarno estava voltando para casa de férias com sua família quando parou no local para fazer a refeição.

A irmã de Di Sarno afirmou que ele "morreu no asfalto diante dos nossos olhos". Em entrevista ao portal italiano Fanpage, Filomena contou que o irmão relatou a ela o que estava sentindo "Comi um sanduíche. Estou com dores de estômago excruciantes. Mas também outras dores por todo o corpo". No dia seguinte, em nova ligação telefônica, Di Sarno disse à irmã: "Estou morrendo. Não consigo enxergar bem, não consigo engolir, dói em todos os lugares. Não consigo ficar em pé, não consigo respirar".

Outros casos foram registrados na Itália, e mais de 17 pessoas foram hospitalizadas com sintomas da doença. Na Sardenha, ilha italiana no Mediterrâneo, Roberta Pitzalis, 38, morreu após comer guacamole —uma pasta feita com abacate— em uma barraca de um festival que acontecia na região. Um menino de 11 anos, que também comeu o taco com guacamole no festival, continua hospitalizado.

As autoridades estão analisando todos os casos recentes suspeitos de botulismo no país. O Ministério Público apreendeu potes de brócolis do Peppino, segundo o The Independent, e o food truck foi interditado. Além de Giuseppe Santonocito —responsável pelo estabelecimento—, são investigados três funcionários e cinco médicos que atenderam Tamara e Di Sarno antes de suas mortes.

Os promotores ordenaram a apreensão em todo o país de potes de brócolis similares. Conforme o portal Euronews, os investigados podem ser condenados por crimes que variam de homicídio culposo a tráfico de alimentos nocivos. Autópsias serão realizadas nos corpos para mais detalhes sobre as mortes.