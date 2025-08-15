Primeiros sintomas de HIV/Aids: veja os sinais iniciais que a doença dá

Na década de 1980 o vírus do HIV e a Aids foram considerados uma ameaça mundial. De repente, diversas pessoas estavam doentes, apresentando uma aparência muito mais magra, fraqueza, diarreia e diversos sintomas. No entanto, quando o assunto é primeiros sintomas de HIV, na verdade eles são bem diferentes desses.

A infecção aguda se manifesta depois de 15 dias do contato com o vírus, entre 2 e 4 semanas. Nessa hora, pode não surgir sintoma nenhum —até dois terços das pessoas podem não tê-los.

Quando aparecem, os primeiros sintomas de HIV são muito semelhantes aos de uma virose: