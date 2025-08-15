Não é fácil como nos filmes: dá pra saber se estou diante de um mentiroso?

Mentir que adorou um presente indesejado ou inventar um cansaço repentino para escapar de um almoço são exemplos de "mentiras sociais" —pequenas falsidades que funcionam como um lubrificante nas engrenagens do convívio humano.

Elas servem para evitar constrangimentos, preservar a harmonia e manter a coesão dos grupos, seja no trabalho ou na vida pessoal.

A ciência do comportamento sugere que a capacidade de mentir, longe de ser apenas um defeito moral, evoluiu como ferramenta social para facilitar a vida em sociedade.