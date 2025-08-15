Esta proteína é coringa para pratos salgados sem carne: veja como usar

Ao cortar ou reduzir a carne, muitos atletas e frequentadores de academia recorrem à proteína texturizada de soja (PTS) como alternativa. Conhecida popularmente como "carne de soja", ela nasce a partir de um processo industrial que aproveita o farelo resultante da extração do óleo da soja. O resultado é um alimento com alta concentração proteica, rico em fibras, pobre em gorduras e extremamente versátil na cozinha.

Disponível em formatos como flocos, cubos ou pedaços maiores, a PTS funciona como um "coringa" para pratos salgados. Com o preparo certo, pode virar ingrediente-chave em receitas que vão do estrogonofe ao hambúrguer caseiro — sem ficar com o famoso gosto residual característico do produto cru.

Como deixar a PTS saborosa

1. Hidratar é obrigatório

Usar a PTS direto na receita é pedir um prato seco e sem sabor. O ideal é colocá-la de molho antes: para um copo americano (200 ml) de PTS, use dois de água quente. Acrescentar suco de limão ou a mistura de bicarbonato de sódio com vinagre de maçã ajuda a neutralizar o sabor ácido. Em 10 a 15 minutos, o alimento amolece. Basta escorrer e espremer bem com as mãos para retirar o excesso de água.