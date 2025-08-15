Dor no calcanhar ao longo do dia? Veja possíveis causas e soluções

O calcanhar é uma das principais estruturas de sustentação do corpo e, por isso, está sujeito a sobrecargas e lesões. É nele que se concentram ossos, tendões, músculos, terminações nervosas e estruturas de amortecimento —todos trabalhando juntos para manter o equilíbrio e permitir a movimentação.

Os fatores de risco mais comuns para dores no calcanhar incluem obesidade, redução da mobilidade do tornozelo e do pé, longos períodos em pé, e prática de esportes de impacto, como corrida, futebol e dança. Alterações anatômicas, como pés chatos ou com curvatura acentuada, também podem contribuir para o problema.

Entre as causas frequentes estão: