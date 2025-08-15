Como aliviar cólica menstrual? Veja 10 remédios caseiros, chás e mais dicas

Que mulher nunca sofreu com cólicas menstruais dolorosas? Para algumas, elas chegam a ser incapacitantes, e a única vontade é ficar deitada o dia todo. Mas, afinal, o que são as cólicas menstruais?

Elas se caracterizam por dores na região inferior do abdome que acometem de 50% a 90% das mulheres em idade fértil. A intensidade é variável, de leve a algumas que chegam a impactar as atividades do dia a dia, reduzindo a qualidade de vida das mulheres.

Apesar de estudada, ainda não se sabe todas as causas da cólica menstrual e os mecanismos que levam a elas. Uma das principais explicações é que temos contrações uterinas intensas que podem acontecer desde horas antes da menstruação até os dois primeiros dias do ciclo.