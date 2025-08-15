Atriz revela que está grávida do marido, morto há 10 anos; como é possível?

Laura Orrico, 48, comemorou com seus seguidores uma gravidez bastante desejada. A atriz norte-americana está esperando um filho do marido, que morreu em 2015 por conta um tumor cerebral.
O que aconteceu
Laura fez uma fertilização in vitro, ou FIV. Antes de morrer, seu marido, Ryan Cosgrove, havia congelado esperma. Como o casal desejava ter filhos, o congelamento tinha como objetivo garantir que eles tivessem o material genético saudável para tentar uma gravidez posteriormente.
Atriz recorreu ao esperma congelado do marido. "A razão pela qual decidi fazer isso sozinha foi porque, se não fizesse agora, seria tarde demais e eu me arrependeria pelo resto da vida", explicou à revista People. Ao congelar o esperma, o marido deu a Laura sua permissão explícita e legal para usar o material após sua morte para "dar continuidade ao seu legado".
A fertilização foi realizada em maio, e Laura anunciou a gravidez nas redes sociais em meados em junho. A atriz teve o acompanhamento da família de Ryan durante todo o processo. "Não esperava fazer isso [ter um filho] sozinha, mas que milagre conseguir fazê-lo aos 48 anos de idade", disse em seu Instagram.
Acho que aprendi que sou mais forte do que pensava e estou ficando mais forte. Sinto que as lições continuam sendo jogadas na minha frente. Laura Orrico, no Instagram
Tentativas de gravidez frustradas e agravamento da doença
Com uma carreira em ascensão em Hollywood, Laura sonhava em ser mãe. Ela conheceu Ryan em 1999, em uma festa com amigos em comum. A dupla se casou em 2004 e, enquanto Laura seguia buscando papéis como atriz, Ryan trabalhava como designer gráfico. "Ele me deu um apoio incrível. Ele editava meus vídeos de comédia e trabalhava comigo para me ajudar a impulsionar minha carreira", contou Laura à revista People.
A vida do casal, no entanto, sofreu uma reviravolta quando Ryan foi diagnosticado com câncer, em 2007. Na ocasião, o designer passou a sentir fortes enxaquecas e teve uma "terrível convulsão generalizada". Ao ser submetido a uma ressonância magnética, um tumor cerebral foi detectado. "O mundo meio que parou. Eu disse: 'Vou largar minha carreira de atriz. Na época, eu só queria me concentrar nele e encontrar os melhores médicos e os melhores tratamentos", lembra a atriz.
Antes de começar o tratamento, Ryan já tinha congelado o esperma. Em 2013, quando Laura tinha 36 anos e Ryan, 37, eles decidiram começar a tentar ter um bebê. Depois de passar por quatro inseminações intrauterinas, a atriz finalmente engravidou. "Nos mudamos para Chicago [cidade natal da atriz] e, algumas semanas depois de voltar para casa, eu abortei. Esse foi meu primeiro aborto espontâneo", diz Laura.
O casal, então, recorreu à FIV. Laura e Ryan passaram por dois ciclos do procedimento. Embora ela tenha engravidado nas duas vezes, perdeu os bebês novamente. "Na segunda vez, o parto estava previsto para a época do funeral de Ryan, quase no mesmo dia", contou ela à revista.
Ao longo deste período, o câncer de Ryan se agravou, e ele morreu em abril de 2015. "Ele ficou muito doente por nove meses. A essa altura, já tínhamos esgotado todos os tratamentos imagináveis", diz Laura, que tinha 38 anos à época. "Foi um momento muito difícil vê-lo decair e sofrer. Com um tumor cerebral, você começa a perder funções lentamente. Passamos por tanta coisa [...] Ele ficando cada vez mais doente, nós passando por abortos espontâneos. Foi simplesmente muito difícil."
Fizemos tudo o que podíamos naqueles oito anos [tempo que Ryan ficou em tratamento] para equilibrar a vida, tentar fazer coisas divertidas nos dias difíceis. Íamos ao cinema no dia seguinte aos tratamentos e tínhamos coisas para esperar, o que acho que nos ajudou a superar aqueles anos. Ele tinha a atitude mais positiva. Laura Orrico, à People
Após a morte do marido, Laura teve outros relacionamentos e engravidou novamente, mas acabou sofrendo mais um aborto espontâneo. Acumulando frustrações, Laura viu que aqueles companheiros não seriam o pai de seus filhos. "Continuei adiando, na esperança de encontrar a pessoa certa, me casar e viver minha vida de conto de fadas e meu próximo capítulo [...] Mas simplesmente não deu certo", conta. Foi quando ela decidiu fazer a FIV com o esperma congelado.
FIV é alternativa em casos como o de Laura
A área de reprodução assistida vem ganhando novos desdobramentos e possibilidades. Em consequência disso, surgiu a reprodução assistida post mortem, que garante a concepção a partir do gameta de um indivíduo após a morte.
Para essa situação, há dois caminhos que podem ser seguidos. O primeiro acontece quando já há um embrião formado em laboratório por meio do espermatozoide do marido e o óvulo da esposa, em um processo com consentimento de ambos. A segunda ocorre quando o marido congela seu sêmen ou a esposa o seu óvulo e, após a morte de um deles, o indivíduo deseja ter um filho usando esse material genético.
No Brasil, a reprodução assistida post mortem é discutida na Resolução nº 2.294/2021 do CFM (Conselho Federal de Medicina). Segundo o texto, "é permitida a reprodução assistida post mortem, desde que haja autorização específica para o uso do material biológico criopreservado em vida, de acordo com a legislação vigente".
*Com informações de matéria publicada em 03/01/2021
