Atriz revela que está grávida do marido, morto há 10 anos; como é possível?

Antes de começar o tratamento, Ryan já tinha congelado o esperma. Em 2013, quando Laura tinha 36 anos e Ryan, 37, eles decidiram começar a tentar ter um bebê. Depois de passar por quatro inseminações intrauterinas, a atriz finalmente engravidou. "Nos mudamos para Chicago [cidade natal da atriz] e, algumas semanas depois de voltar para casa, eu abortei. Esse foi meu primeiro aborto espontâneo", diz Laura.

O casal, então, recorreu à FIV. Laura e Ryan passaram por dois ciclos do procedimento. Embora ela tenha engravidado nas duas vezes, perdeu os bebês novamente. "Na segunda vez, o parto estava previsto para a época do funeral de Ryan, quase no mesmo dia", contou ela à revista.

Ao longo deste período, o câncer de Ryan se agravou, e ele morreu em abril de 2015. "Ele ficou muito doente por nove meses. A essa altura, já tínhamos esgotado todos os tratamentos imagináveis", diz Laura, que tinha 38 anos à época. "Foi um momento muito difícil vê-lo decair e sofrer. Com um tumor cerebral, você começa a perder funções lentamente. Passamos por tanta coisa [...] Ele ficando cada vez mais doente, nós passando por abortos espontâneos. Foi simplesmente muito difícil."

Fizemos tudo o que podíamos naqueles oito anos [tempo que Ryan ficou em tratamento] para equilibrar a vida, tentar fazer coisas divertidas nos dias difíceis. Íamos ao cinema no dia seguinte aos tratamentos e tínhamos coisas para esperar, o que acho que nos ajudou a superar aqueles anos. Ele tinha a atitude mais positiva. Laura Orrico, à People

Após a morte do marido, Laura teve outros relacionamentos e engravidou novamente, mas acabou sofrendo mais um aborto espontâneo. Acumulando frustrações, Laura viu que aqueles companheiros não seriam o pai de seus filhos. "Continuei adiando, na esperança de encontrar a pessoa certa, me casar e viver minha vida de conto de fadas e meu próximo capítulo [...] Mas simplesmente não deu certo", conta. Foi quando ela decidiu fazer a FIV com o esperma congelado.