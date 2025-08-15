EUA aprovam colírio para 'vista cansada' que reduz o uso de óculos

Nos estudos clínicos, o início da ação ocorreu cerca de 30 minutos após a aplicação e durou até 10 horas, proporcionando independência para atividades cotidianas durante a maior parte do dia. A aprovação se baseou em três ensaios clínicos, com 466 pacientes acompanhados por 42 dias, e com 217 voluntários avaliados por seis meses — todos mostrando melhora significativa da visão próxima em comparação ao grupo controle.

O que é vista cansada?

A presbiopia é uma condição comum que surge como parte do processo natural de envelhecimento dos olhos. Sua principal causa está na perda gradual da elasticidade do cristalino —a lente natural localizada entre a íris e o vítreo, responsável pelo foco. Com o passar dos anos, o cristalino se torna mais rígido e menos capaz de mudar de forma, dificultando a acomodação para objetos próximos.

Os músculos ciliares, que atuam no ajuste do foco, também perdem eficiência, resultando em sintomas como dificuldade para ler letras pequenas, necessidade de afastar o texto para enxergar melhor, visão turva de perto, fadiga ocular e dor de cabeça.

Outros sinais incluem dificuldade em ambientes com pouca luz, necessidade de iluminação mais forte para leitura, ardência, lacrimejamento e vermelhidão nos olhos. Embora seja mais frequente a partir dos 40 anos, a presbiopia pode se manifestar um pouco antes ou depois dessa faixa etária.

Segurança, benefícios e expectativas de uso

O perfil de segurança do VIZZ foi considerado favorável. Ao longo dos dias de observação, não houve registro de eventos adversos graves relacionados ao tratamento. Os efeitos colaterais mais comuns foram irritação ocular momentânea (20% dos casos), visão levemente turva (16%), dor de cabeça (13%) e vermelhidão (8%). Segundo os pesquisadores, essas reações foram leves, temporárias e autolimitadas.