Você mais forte! 8 alimentos que ajudam a aumentar a massa muscular

Se a meta é ganhar massa muscular, o treino não é o único campo de batalha. A alimentação é tão importante quanto a academia. O corpo precisa de combustível e matéria-prima para construir músculos, e isso significa uma dobradinha essencial: proteína e carboidrato.

Enquanto a proteína fornece os blocos de construção das fibras musculares, os carboidratos garantem a energia necessária para o treino e para a recuperação. Sem energia suficiente, o corpo começa a usar a própria musculatura como fonte de combustível — e aí o esforço todo vai por água abaixo.

Veja a seguir dez alimentos que podem turbinar a construção muscular e otimizar os resultados. Mas atenção: nenhum alimento isoladamente faz milagres. A dica é ter uma dieta balanceada, e um especialista pode ajudar a direcionar a alimentação para os resultados que se espera alcançar.