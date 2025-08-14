Vacina experimental pode frear retorno de câncer de pâncreas e intestino

Cada paciente recebeu uma série de injeções de ELI-002 2P que ajudaram a transportar antígenos diretamente aos linfonodos. Antígenos são substâncias que o corpo identifica como estranhas e estimulam uma resposta do seu sistema de defesa. Ao levá-los ao local onde estes contra-ataques são ativados, a vacina facilitou a luta do corpo contra o câncer.

Esta ação bastante específica foi possível graças a uma nova tecnologia anfifílica. Ou seja, a vacina tem o potencial de interagir bem tanto com substâncias e tecidos que contém água quanto aqueles que possuem gordura.

84% dos pacientes que tomaram a vacina produziram linfócitos T (células do sistema de defesa) específicos para combater a mutação do gene Kras. Além disso, muitas destas células de defesa persistiram ao longo do tempo. Isso indica uma resposta imunológica duradoura de 21 dos 25 pacientes.

Em 24% dos pacientes, os marcadores biológicos de seus tumores desapareceram totalmente. O bom resultado foi alcançado em três participantes com diagnóstico de câncer pancreático e três com câncer colorretal.

Pesquisadores acompanharam pacientes por 19,7 meses e o tempo médio para o câncer dos vacinados retornar foi de 16,33 meses. A média geral de sobrevivência foi de 28,94 meses a mais após a vacinação. Estes números "excedem as médias históricas" esperadas para pacientes com estes tipos de câncer.

Porém, em pacientes com as mais intensas respostas dos linfócitos T, o tempo médio de sobrevivência sem tumor não pode ser calculado porque eles continuavam sem câncer até o fim desta etapa do estudo. Naqueles com as piores respostas imunológicas, o tempo médio sem retorno do tumor foi de três meses.