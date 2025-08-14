Sono ruim? 8 hábitos que estão sabotando suas noites sem você perceber

4. Tomar café no fim da tarde

A cafeína é um estimulante poderoso e seus efeitos podem durar horas. Mesmo quem diz "dormir de boa" depois de um cafezinho pode estar perdendo qualidade de sono sem perceber. Para a maioria das pessoas, o limite seguro é parar de consumir cafeína (seja no café ou energético) pelo menos seis horas antes de dormir. Algumas, mais sensíveis, precisam cortar ainda mais cedo.

5. Fazer uma refeição pesada no jantar

Comer muito ou ingerir alimentos gordurosos e apimentados antes de deitar sobrecarrega a digestão e tira foco do corpo na hora de se recuperar. Quem tem refluxo ainda corre o risco de passar a noite em um incômodo ardente. A dica é optar por refeições noturnas leves e dar ao menos duas horas para o corpo processar tudo antes de dormir.

Imagem: iStock

6. Tomar banho quente antes de dormir

Banhos quentes relaxam, mas também elevam a temperatura corporal, desregulando o relógio biológico e prejudicando a qualidade do sono. A mesma lógica explica por que não conseguimos dormir direito quando está muito calor --ou muito frio. O ideal é ajustar o ambiente e o corpo ao chamado "conforto térmico" e tomar banho morno algumas horas antes de dormir.

7. Dormir com a TV ligada

A tela emite luz --inclusive luz azul--, o som mantém o cérebro em estado de vigilância e, se o conteúdo for envolvente, o relaxamento fica ainda mais comprometido. Até a luz de stand by da TV ou do decodificador pode perturbar o sono em pessoas mais sensíveis. Se você só consegue adormecer com barulho, prefira sons relaxantes ou ruído branco.