'Bumbum gaveta': Faro disse que caxumba afetou glúteos; faz sentido?

Durante participação no quadro Dança dos Famosos do "Domingão com Huck" (TV Globo) no domingo, Rodrigo Faro afirmou ter o chamado "bumbum gaveta" como consequência de uma caxumba que teve na infância.
Quando era mais novo, tive caxumba, então tenho que usar uma proteção para não correr nenhum risco. E, realmente, é um artifício que uso há muito tempo porque nasci com bumbum gaveta. Rodrigo Faro
O que aconteceu
Casos raros de caxumba podem provocar atrofia muscular. De acordo com Renato Grinbaum, infectologista e consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), em casos raríssimos, uma complicação da doença pode envolver o sistema nervoso, inflamando um grupo específico de nervos e provocando algum efeito muscular. "Isso é muito raro, e a relação específica com os músculos das nádegas não foi descrita [pela ciência]", explica.
Hospitalização pode levar à perda muscular, mas isso é tratável. Em casos raros de caxumba, especialmente com hospitalização ou um longo período de inatividade, pode haver a perda de massa muscular generalizada, uma atrofia muscular por desuso, o que pode reduzir o volume corporal, incluindo as nádegas, como consequência indireta da doença. "Esse efeito seria transitório e recuperável com alimentação adequada e exercícios de fortalecimento. Não é uma sequela típica ou inevitável", diz Jessica Fernandes Ramos, infectologista do Hospital Sírio Libanês.
Vírus da caxumba costuma afetar lugares específicos do corpo. As glândulas salivares são as mais afetadas, especialmente a parótida, localizadas abaixo e em frente às orelhas. "Por isso, a doença gera um edema na face", diz o infectologista.
Em alguns casos, especialmente em adultos, o vírus pode causar inflamação em outros locais. São exemplos mamas (mastite), ovários (ooforite), pâncreas (pancreatite), meninges (meningite) e testículos (orquite) —neste último, há um receio por parte dos pacientes de eventuais impactos na fertilidade. Porém, de acordo com Grinbaum, sequelas causadas pela caxumba são raras. "A esterilidade é um medo, mas, na prática, quase nunca ocorre", afirma.
A caxumba é uma doença benigna, raramente causa complicações e raramente é grave. A recuperação, na maioria das vezes, é completa e sem sequelas. Renato Grinbaum, infectologista
Entenda a caxumba
Doença é causada por um vírus da família Paramyxoviridae. "A transmissão acontece de pessoa para pessoa por meio de gotículas respiratórias, saliva ou contato direto com secreções. Menos frequentemente, [a infecção ocorre] por objetos contaminados", explica Ramos.
Por ser bastante transmissível, a caxumba costuma ocorrer na infância. A interação intensa entre as crianças faz o vírus circular com mais facilidade. No entanto, a infecção pode acontecer em qualquer faixa etária. Período de incubação do vírus da caxumba é de 12 a 25 dias, sendo que a média é de 16 a 18 dias.
Diagnóstico é clínico, com a avaliação dos sintomas pelo médico. Porém, é possível solicitar a confirmação laboratorial por meio de exame de sangue específico.
Além do inchaço no rosto, que pode acontecer em apenas um lado ou em ambos, a caxumba provoca outros sintomas. São eles: febre; mal-estar; dor de cabeça; fadiga e fraqueza; dor na região das parótidas; dor ao mastigar e/ou engolir.
Crianças costumam ter formas mais leves da doença, podendo ser assintomáticas. Nos quadros em que há sintomas, eles duram, geralmente, entre sete a dez dias. "O inchaço das glândulas tende a regredir entre três e sete dias", explica a especialista.
Não há um protocolo antiviral específico. "O tratamento é para alívio dos sintomas. Repouso, hidratação, uso de analgésicos e, algumas vezes, de anti-inflamatórios", diz Ramos. Segundo a infectologista, na maioria dos casos, o paciente deve manter acompanhamento e aguardar o tempo necessário para que o corpo combata o vírus.
Vacinação é a melhor prevenção
Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, a tríplice viral foi implantada gradualmente a partir de 1993. A vacina protege do sarampo, da caxumba e da rubéola. De acordo com os infectologistas, manter a caderneta de vacinação em dia é fundamental para evitar o contágio, especialmente durante a infância. "A imunidade para caxumba é duradoura, mas não definitiva. Portanto, é possível que a pessoa tenha um segundo episódio muitos anos após o primeiro", ressalta Grinbaum. No entanto, segundo Ramos, eventuais reinfecções tendem a ser bem mais leves do que o primeiro contato com o vírus.
Primeira dose deve ser dada aos 12 meses. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde em relação à vacina, a primeira dose é recomendada para crianças aos 12 meses (1 ano de idade). A segunda dose deve ser administrada aos 15 meses por meio da vacina tetraviral, que reforça a proteção contra as três infecções cobertas pela tríplice viral e inclui a primeira dose contra a varicela (catapora).
Mas adultos também devem se vacinar. Crianças a partir de 5 anos até adultos de 29 anos devem receber duas doses da vacina, com intervalo mínimo de 30 dias, caso não tenham sido vacinados no período recomendado. Adultos de 30 a 59 anos que não tenham comprovação de vacinação prévia devem receber uma dose do imunizante.
Alguns públicos não devem tomar a tríplice viral. São as gestantes, pessoas com imunossupressão grave e crianças menores de seis meses.
