'Bumbum gaveta': Faro disse que caxumba afetou glúteos; faz sentido?

Por ser bastante transmissível, a caxumba costuma ocorrer na infância. A interação intensa entre as crianças faz o vírus circular com mais facilidade. No entanto, a infecção pode acontecer em qualquer faixa etária. Período de incubação do vírus da caxumba é de 12 a 25 dias, sendo que a média é de 16 a 18 dias.

Diagnóstico é clínico, com a avaliação dos sintomas pelo médico. Porém, é possível solicitar a confirmação laboratorial por meio de exame de sangue específico.

Além do inchaço no rosto, que pode acontecer em apenas um lado ou em ambos, a caxumba provoca outros sintomas. São eles: febre; mal-estar; dor de cabeça; fadiga e fraqueza; dor na região das parótidas; dor ao mastigar e/ou engolir.

Crianças costumam ter formas mais leves da doença, podendo ser assintomáticas. Nos quadros em que há sintomas, eles duram, geralmente, entre sete a dez dias. "O inchaço das glândulas tende a regredir entre três e sete dias", explica a especialista.

Não há um protocolo antiviral específico. "O tratamento é para alívio dos sintomas. Repouso, hidratação, uso de analgésicos e, algumas vezes, de anti-inflamatórios", diz Ramos. Segundo a infectologista, na maioria dos casos, o paciente deve manter acompanhamento e aguardar o tempo necessário para que o corpo combata o vírus.

Vacinação é a melhor prevenção

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, a tríplice viral foi implantada gradualmente a partir de 1993. A vacina protege do sarampo, da caxumba e da rubéola. De acordo com os infectologistas, manter a caderneta de vacinação em dia é fundamental para evitar o contágio, especialmente durante a infância. "A imunidade para caxumba é duradoura, mas não definitiva. Portanto, é possível que a pessoa tenha um segundo episódio muitos anos após o primeiro", ressalta Grinbaum. No entanto, segundo Ramos, eventuais reinfecções tendem a ser bem mais leves do que o primeiro contato com o vírus.