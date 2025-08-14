'Não existe pagar': como Faustão, eles foram transplantados mais de uma vez

A notícia de que o apresentador Fausto Silva, 75, passou pelo seu quarto transplante reacendeu debates e desconfianças sobre a fila para receber órgãos no Brasil. Nas redes sociais, multiplicaram-se teorias inverídicas sobre supostos privilégios. Mas pacientes que viveram experiência parecida afirmam: o processo é técnico, rigoroso e igual para todos.
Fernando Salomão, 45, e Nilson José Dybas, 54, também passaram por mais de um transplante —tudo sob as regras do SNT (Sistema Nacional de Transplantes), que gerencia uma lista única para pacientes do SUS e da rede privada. A VivaBem, eles contam suas experiências e por que defendem o programa público de transplante de órgãos do Brasil.
'Precisa ter gratidão e respeitar isso'
Aos 20 anos, o criador de animais Fernando Salomão descobriu que uma nefrite (inflamação nos rins) levou seus rins à falência.
"Do nada, fui ao médico com ânsia de vômito e descobri que meus rins tinham parado. Como eu ainda urinava, nem acreditei na gravidade", lembra. Ele passou nove meses fazendo hemodiálise e enfrentando restrições para ingestão de líquidos e alimentos.
O primeiro transplante veio de sua mãe, após um ano de exames para garantir que ela poderia viver com apenas um rim. Foram dez anos de vida estável, interrompidos por um AVC que provocou parada cardíaca e a perda do órgão transplantado.
Ele voltou para a hemodiálise e, um ano e meio depois, recebeu um rim de um doador de Minas Gerais. Esse segundo órgão transplantado "durou" oito anos, até que a pandemia de covid-19 mudou tudo.
Eu peguei covid no momento mais crítico, quando morriam milhares por dia. Entrei no hospital consciente, mas a infecção foi devastadora. O médico chegou a dizer: 'Você não volta mais para casa. Quer falar com alguém?
Fernando Salomão
A doença comprometeu o funcionamento do rim, e ele voltou para a fila. Foram meses internado, entre idas e vindas, com o corpo debilitado e o medo constante de não resistir.
"Minha preocupação era com meu santuário de mais de 300 animais. Enquanto eu não arrumei protetores para cuidar deles, não consegui me acalmar", diz.
O terceiro transplante veio como uma nova chance de vida. "Quando recebi a ligação, chorei. Cada transplante é uma nova página. Não é só cirurgia, é esperança, é medo, é saber que alguém morreu para você viver."
"É um movimento gigantesco"
Em 2015, Nilson Dybas, representante comercial, viu o corpo inteiro amarelado após voltar de uma viagem ao Pantanal. Internado inicialmente para tratar os rins, descobriu que o verdadeiro problema estava no fígado: uma esteatose hepática grave exigia transplante imediato.
A notícia veio acompanhada de um detalhe que mudaria a velocidade da espera: seu tipo sanguíneo AB+, presente em apenas 2% da população.
O médico disse que eu tinha sorte por ser raro. Entrei na fila já em terceiro lugar e, em 33 dias, recebi o fígado.
Nilson Dybas
A cirurgia foi bem sucedida, e, em 30 dias, ele já pedalava e caminhava, retomando a rotina com energia.
Cinco anos depois, porém, uma trombose biliar ligada a uma adaptação feita no primeiro transplante interrompeu essa estabilidade. O canal biliar entupiu, exigindo internações frequentes e a colocação de uma bolsa externa para drenar a bile.
"Eu ficava 15 dias no hospital, 10 em casa. Isso foi de fevereiro até setembro. Nesse período, perdi sete oportunidades de transplante porque estava com infecção e não podia receber o órgão", conta.
O segundo transplante ocorreu no dia 2 de novembro de 2020, e, mais uma vez, foi bem sucedido. Nilson recorda o momento da ligação: "Eram cinco da manhã. Você larga tudo e corre para o hospital. É um movimento gigantesco: equipes médicas, transporte aéreo, centrais de transplante. Quase ninguém imagina o tamanho dessa operação".
A experiência também o fez lidar com preconceito e desinformação. "Uma amiga perguntou quanto eu tinha pagado. Fiquei chocado. Eu entrei na fila do SUS e fui chamado pelo SUS. Não existe isso de pagar para passar na frente."
A lista única e os mitos sobre privilégios
Assim como Fernando e Nilson, Faustão foi inscrito na lista única do SNT, que segue critérios técnicos e clínicos para todos os pacientes, independentemente de terem plano de saúde ou serem figuras públicas.
Em agosto de 2023, o apresentador recebeu um coração; seis meses depois, um rim. Agora, em 2025, passou por um transplante de fígado combinado a um retransplante renal.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que "não há nada de irregular" nos procedimentos e reforçou que todos obedeceram aos critérios da lista. A declaração foi uma resposta à crítica do vereador Rubinho Nunes (União Brasil), que questionou publicamente a suposta rapidez dos transplantes realizados no apresentador, sugerindo favorecimento.
Para Fernando, insinuações de favorecimento desvalorizam a luta de quem espera um órgão e o gesto de quem doa.
Quando chega o órgão, é porque alguém morreu e a família decidiu doar. A gente precisa ter respeito por isso, não transformar em teoria de conspiração.
Fernando Salomão
Ele lembra que, no caso do Faustão, houve prioridade médica e tipo sanguíneo compatível, exatamente como ocorre com qualquer paciente.
Ambos alertam que boatos que põem em dúvida o sistema podem ter efeitos graves. "Infelizmente, isso atrapalha muito. As pessoas deixam de acreditar no sistema e podem até desistir de autorizar a doação de órgãos", lamenta Fernando.
Nilson completa: "O SUS é fantástico nessa parte. É um trabalho sério e idôneo. Quem reclama está sendo leigo".
Como funciona a lista de transplantes no Brasil
O Brasil mantém uma das maiores redes públicas de transplantes do mundo, realizando cerca de 25 mil cirurgias por ano, segundo o Ministério da Saúde. Atualmente, 46.718 pessoas aguardam um órgão; dessas, mais de 43 mil precisam de um rim.
A inscrição na lista é feita após avaliação médica e segue critérios como tipo sanguíneo, compatibilidade de peso e altura, compatibilidade genética e gravidade clínica.
A ordem cronológica só é usada em caso de empate. "É uma fila única e nacional. Não importa se a pessoa tem plano de saúde ou não: todos estão na mesma lista e passam pela mesma triagem", reforça a pasta.
O transporte de órgãos envolve uma logística complexa, com equipes hospitalares, centrais estaduais de transplantes e aeronaves — muitas vezes em corridas contra o tempo, já que o fígado, por exemplo, precisa ser implantado em até 12 horas após a retirada do doador.
