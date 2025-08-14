'Não existe pagar': como Faustão, eles foram transplantados mais de uma vez

'Precisa ter gratidão e respeitar isso'

Fernando enfrentou hemodiálise antes do terceiro transplante de rim Imagem: Arquivo pessoal

Aos 20 anos, o criador de animais Fernando Salomão descobriu que uma nefrite (inflamação nos rins) levou seus rins à falência.

"Do nada, fui ao médico com ânsia de vômito e descobri que meus rins tinham parado. Como eu ainda urinava, nem acreditei na gravidade", lembra. Ele passou nove meses fazendo hemodiálise e enfrentando restrições para ingestão de líquidos e alimentos.

O primeiro transplante veio de sua mãe, após um ano de exames para garantir que ela poderia viver com apenas um rim. Foram dez anos de vida estável, interrompidos por um AVC que provocou parada cardíaca e a perda do órgão transplantado.

Ele voltou para a hemodiálise e, um ano e meio depois, recebeu um rim de um doador de Minas Gerais. Esse segundo órgão transplantado "durou" oito anos, até que a pandemia de covid-19 mudou tudo.