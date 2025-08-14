Mais água, menos elevador: o que a ciência diz sobre micro-hábitos diários

O efeito dominó dos bons hábitos

Trocar o carro por uma caminhada rápida (e diária) de 11 minutos, por exemplo, já reduz o risco de doenças cardíacas e morte precoce, segundo estudos recentes. Até mesmo uma caminhada vigorosa, três vezes ao dia, com duração de 1 a 2 minutos cada, pode ser benéfica para a saúde, de acordo com um estudo da Universidade de Sydney, na Austrália.

Os pesquisadores constataram que atividades físicas intensas realizadas dessa forma —como para chegar ao ponto de ônibus ou subir lances de escadas—, reduziram até 40% o risco de morrer por câncer e outras causas gerais e 49% de morrer por doenças cardiovasculares do que as pessoas que não faziam isso.

Subir escada, a propósito, além de melhorar a saúde cardiovascular, fortalece os músculos de pernas e glúteos e o equilíbrio —o que os idosos costumam perder com o tempo.

"Por isso que muitas pessoas depois dos 60, 70, 80 anos de idade tem grande tendência até de cair na escada ou dificuldade de subir um degrau, porque perdem toda essa força muscular ou estabilidade", alerta Rodrigo Perez, preparador físico de atletas de elite, antigo treinador do campeão mundial de surfe Gabriel Medina, além de especialista em saúde integral e longevidade.

Tomar apenas 15 minutos de sol é outro pequeno e bom hábito, que ajuda a regular os níveis de vitamina D. São decisões que cabem no intervalo de um café, mas que reverberam por décadas.