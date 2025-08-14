Como aliviar a dor das aftas com o que se tem em casa e o que evitar

Uma afta pode ser minúscula, mas o incômodo que causa é gigante. Essas feridinhas na mucosa da boca têm o poder de transformar tarefas simples, como mastigar, tomar um gole de suco ou até falar, em momentos dolorosos. A parte positiva é que, na maioria das vezes, elas desaparecem sozinhas, em um período de sete a quinze dias, sem precisar de qualquer intervenção.

Ainda assim, quem sente mais dificuldade para lidar com a dor ou percebe prejuízo no dia a dia pode recorrer a estratégias para aliviar o incômodo. O primeiro passo, porém, é procurar um estomatologista, profissional da odontologia especializado no diagnóstico de lesões bucais. Só assim é possível ter certeza de que realmente se trata de uma afta e não de outro problema parecido.

Automedicar-se não é uma boa ideia: usar o produto errado pode provocar efeitos colaterais, mascarar sintomas importantes e até atrasar o tratamento adequado.