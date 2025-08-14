Banho quente faz mal? Thales Bretas ensina como proteger a pele no inverno

O dermatologista explica que a pele é um órgão importante para regular o que vem de fora e de dentro do organismo. Quando o banho é muito quente, acaba retirando essa barreira protetora, fazendo com que o que a pele fique mais suscetível a irritações.

Banhos muito frequentes e quentes sem a correta hidratação depois, causa o aparecimento ou piora de doenças crônicas de pele [...] O ideal do banho é que ele seja morno, mais morno para frio. E quando tomar o banho quente, não esquecer de passar o creme hidratante logo depois. Thales Bretas, dermatologista

Por isso, durante o inverno é ideal manter os cuidados com a pele em dia, apostando em produtos mais hidratantes, umectantes e cremosos. "O creme reforça a barreira cutânea, que é essa película protetora que não deixa que a pele tenha contato com agentes externos e irritantes", destaca o dermatologista.

Além disso, ele explica que no inverno também há uma menor incidência de sol, aliado super importante por desempenhar um papel fundamental na regularização do sistema imunológico da pele.

"O sol tem um poder anti-inflamatório para a pele muito bom, melhora a psoríase, a dermatite seborreica, e até a dermatite atópica. Então os pacientes que têm essas doenças crônicas de pele pioram muito no inverno", ressalta.

O especialista ressalta que é importante se consultar com um dermatologista pelo menos duas vezes por ano, principalmente para a troca dos produtos de skincare.