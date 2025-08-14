Banho quente faz mal? Thales Bretas ensina como proteger a pele no inverno

Basta a temperatura cair para a pele começar a sofrer: ressecamento, vermelhidão e coceira são alguns dos sintomas mais comuns. O combo de ar seco, roupas pesadas e banhos quentes afeta diretamente a saúde da pele e, em muitos casos, pode até desencadear doenças dermatológicas.
"O inverno é um perigo para a pele, porque a gente gosta de tomar banho quente, que desengordura muito a pele e danifica a barreira cutânea", afirma o dermatologista Thales Bretas no novo episódio do Conexão VivaBem, com Flávia Alessandra, no Canal UOL.
Segundo uma pesquisa encomendada pela TheraSkin em 2022, 86% dos brasileiros enfrentam algum problema de pele, mas 22% nunca consultaram um dermatologista. E entre os que vão, 47% fazem isso apenas uma vez por ano.
O dermatologista explica que a pele é um órgão importante para regular o que vem de fora e de dentro do organismo. Quando o banho é muito quente, acaba retirando essa barreira protetora, fazendo com que o que a pele fique mais suscetível a irritações.
Banhos muito frequentes e quentes sem a correta hidratação depois, causa o aparecimento ou piora de doenças crônicas de pele [...] O ideal do banho é que ele seja morno, mais morno para frio. E quando tomar o banho quente, não esquecer de passar o creme hidratante logo depois. Thales Bretas, dermatologista
Por isso, durante o inverno é ideal manter os cuidados com a pele em dia, apostando em produtos mais hidratantes, umectantes e cremosos. "O creme reforça a barreira cutânea, que é essa película protetora que não deixa que a pele tenha contato com agentes externos e irritantes", destaca o dermatologista.
Além disso, ele explica que no inverno também há uma menor incidência de sol, aliado super importante por desempenhar um papel fundamental na regularização do sistema imunológico da pele.
"O sol tem um poder anti-inflamatório para a pele muito bom, melhora a psoríase, a dermatite seborreica, e até a dermatite atópica. Então os pacientes que têm essas doenças crônicas de pele pioram muito no inverno", ressalta.
O especialista ressalta que é importante se consultar com um dermatologista pelo menos duas vezes por ano, principalmente para a troca dos produtos de skincare.
"Primeiro porque a pele se acostuma com os produtos, e segundo que mesmo no Brasil que não temos grandes variações de temperatura, temos mudança na umidade do ar, incidência solar, então é preciso ajustar", afirma Bretas.
'Tomei taça de vinho e senti coceira': atriz conta como descobriu pitiríase
Já pensou tomar uma taça de vinho e começar a se coçar, do nada? Foi assim que a atriz Luana Tanaka descobriu que tinha pitiríase rósea, um tipo de doença de pele.
"Há dois anos, tomei uma taça de vinho e comecei a sentir uma coceira, pensei: será que agora, aos 35 anos, estou tendo alergia a bebida alcoólica?", conta. Por ser final de ano, Luana foi atendida por meio de teleconsulta e os médicos levantaram a hipótese de que seria urticária ou escabiose, também conhecida como sarna.
Mas as manchas, que começaram no pescoço, também se espalharam pelo restante do corpo. Em uma consulta presencial com um dermatologista, ela recebeu o diagnóstico: pitiríase rósea, uma doença eruptiva benigna que acomete a pele e causa o surgimento de manchas avermelhadas. Luana foi medicada, e os sintomas desapareceram rapidamente, e não voltaram mais a aparecer.
O dermatologista Thales Bretas explica que a doença é comum em pessoas jovens, principalmente mulheres entre 15 e 35 anos, e costuma ocorrer em estações como outono e primavera.
"Parece ser uma reativação do vírus herpes 6 e herpes 7, são dois tipos diferentes do tipo que causa a lesão nos lábios. Ela não é infecciosa, porque o vírus não está mais ali, mas é uma reativação dentro do próprio organismo da pessoa que dura em média de 6 a 12 semanas", afirma.
Segundo Bretas, não existe um tratamento específico para pitiríase rósea e ela também não é uma alergia, nem uma doença crônica de pele, que pode voltar em outros momentos.
Kelly Key: 'Tive covid e o vírus desencadeou crise agressiva de psoríase'
Já a cantora Kelly Key desenvolveu uma psoríase agressiva depois de ser infectada pelo vírus da covid-19.
"Essa carga viral alta desencadeou possivelmente a minha psoríase. E eu ainda estava exposta a alimentos aos quais eu era intolerante, como o glúten, altamente inflamatório para mim, assim como a lactose. Então eu já estava inflamada, era um sistema inflamado e receber a carga viral foi o gatilho para minha psoríase vir agressiva", afirma.
A psoríase é uma doença de pele crônica, não contagiosa, que causa manchas avermelhadas e escamosas, conforme explica o dermatologista Thales Bretas. O problema é mais comum durante a fase jovem da vida, dos 20 aos 30 anos, e pode ter outro pico entre os 50 e 70 anos.
"É uma doença multifatorial e autoinflamatória, a gente não pode falar que ela é autoimune porque tem particularidades diferentes, mas é uma resposta do próprio organismo com uma produção maior de citocinas inflamatórias que causam essas lesões de pele", destaca o dermatologista.
O dermatologista ressalta que a psoríase causa placas avermelhadas e descamativas, em áreas como cotovelos, joelhos e couro cabeludo. Existe também a forma invertida, que atinge regiões como axilas e dobras, mas essa é menos comum.
Essa é uma doença crônica, que melhora se tem tratamento, mas não tem cura, então em algum determinado momento, se tiver um gatilho de novo, um estresse muito grande, a pessoa pode desenvolver essas placas nos mesmos lugares ou em diferentes. Thales Bretas, dermatologista
Além disso, algumas pessoas não apresentam manifestações cutâneas evidentes da doença, que pode se manifestar apenas no couro cabeludo. Nesses casos, surgem placas descamativas, avermelhadas e, às vezes, pruriginosas, o que pode ser confundido com dermatite seborreica, já que solta aquelas casquinhas brancas semelhantes à caspa.
A diferença é que, na psoríase, a descamação costuma ser mais intensa e ultrapassa os limites do couro cabeludo, avançando um pouco para a pele ao redor.
"Eu também tenho [psoríase], mais no couro cabeludo, mas eu já tive em fases mais estressantes da minha vida algumas placas pelo corpo e é muito comum na minha família", afirma Bretas.
A forma mais grave da psoríase é a eritrodérmica, que exige internação hospitalar. "A pessoa fica com a superfície da pele toda lesionada, e com isso tem uma perda muito grande de água, é perigoso, tem várias complicações", ressalta o dermatologista.
Conexão VivaBem
Semanalmente, Flávia Alessandra comanda um papo sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida com convidados especiais. Novos episódios ficam disponíveis toda terça no YouTube de VivaBem e no Canal UOL - na TV, o programa é exibido às 21h30. Assista ao episódio completo com Luana Tanaka, Kelly Key e Thales Bretas no topo da página.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.