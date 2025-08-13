Você usa cotonete errado? Tirar cera do ouvido pode fazer mal à saúde

Sabemos que a cera de ouvido é nojenta e que limpar nossas queridas orelhas com hastes de algodão é tão satisfatório quanto ver aqueles vídeos abomináveis de espinhas e cravos sendo espremidos. Mas talvez você fique surpreso ao saber que essa cera tem um motivo para estar ali e que (quase) nunca deve ser retirada.

A cera funciona como uma proteção para o ouvido. Ela bloqueia a entrada de bactérias que podem causar infecções. Nosso ouvido é parecido com a boca e está cheio de bactérias boas e ruins.

O corpo tem um mecanismo que empurra essa cera para fora, fazendo uma limpeza natural. Quando colocamos hastes com algodão para fazer limpeza, podemos acabar empurrando a cera para a parte mais interna do ouvido, acumulando-a justamente onde é produzida, o que pode piorar a audição, causar zumbidos, dores e até infecções, sem falar nas possíveis perfurações da membrana timpânica.