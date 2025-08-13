'Tomei taça de vinho e senti coceira': atriz conta como descobriu pitiríase

"Essa carga viral alta desencadeou possivelmente a minha psoríase. E eu ainda estava exposta a alimentos aos quais eu era intolerante, como o glúten, altamente inflamatório para mim, assim como a lactose. Então eu já estava inflamada, era um sistema inflamado e receber a carga viral foi o gatilho para minha psoríase vir agressiva", afirma.

A psoríase é uma doença de pele crônica, não contagiosa, que causa manchas avermelhadas e escamosas, conforme explica o dermatologista Thales Bretas. O problema é mais comum durante a fase jovem da vida, dos 20 aos 30 anos, e pode ter outro pico entre os 50 e 70 anos.

"É uma doença multifatorial e autoinflamatória, a gente não pode falar que ela é autoimune porque tem particularidades diferentes, mas é uma resposta do próprio organismo com uma produção maior de citocinas inflamatórias que causam essas lesões de pele", destaca o dermatologista.

O dermatologista ressalta que a psoríase causa placas avermelhadas e descamativas, em áreas como cotovelos, joelhos e couro cabeludo. Existe também a forma invertida, que atinge regiões como axilas e dobras, mas essa é menos comum.

Essa é uma doença crônica, que melhora se tem tratamento, mas não tem cura, então em algum determinado momento, se tiver um gatilho de novo, um estresse muito grande, a pessoa pode desenvolver essas placas nos mesmos lugares ou em diferentes. Thales Bretas, dermatologista

Além disso, algumas pessoas não apresentam manifestações cutâneas evidentes da doença, que pode se manifestar apenas no couro cabeludo. Nesses casos, surgem placas descamativas, avermelhadas e, às vezes, pruriginosas, o que pode ser confundido com dermatite seborreica, já que solta aquelas casquinhas brancas semelhantes à caspa.