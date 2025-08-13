Táticas eficazes para tratar a flacidez depois da perda de peso

Você faz tudo certo: segue a dieta, malha direitinho, sobe na balança e comemora. Mas, no espelho, a pele aparece flácida, fina, sem viço. A conquista do corpo mais leve vem, muitas vezes, acompanhada de um efeito colateral incômodo: a perda da firmeza da pele.

Essa flacidez tem explicação biológica. Quando engordamos, o tecido adiposo cresce e estica a pele como um balão inflando. Ao emagrecer —especialmente rápido—, a gordura desaparece, mas a pele não tem a mesma velocidade de retração. As fibras colágenas e elásticas que dão suporte à pele perdem sua capacidade de retração e ela se torna flácida.

Regiões como braços, coxas, glúteos e rosto são as mais afetadas, com destaque para o rosto, onde as queixas são constantes. Após a gestação, abdome e mamas também entram para o topo da lista.