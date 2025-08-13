Por que tomar sol faz tanta diferença na saúde e quanto tempo é necessário?

Sol sim, mas quanto?

A dose certa de sol varia de acordo com fatores como tom de pele, idade, peso, saúde geral e até o lugar onde se vive. Para adultos saudáveis, a média recomendada gira em torno de 15 a 20 minutos de exposição direta ao sol para pessoas de pele clara, cerca de 30 a 40 minutos para peles intermediárias e até uma hora para peles negras. Isso porque quanto mais melanina, menor a absorção dos raios UVB, responsáveis pela síntese da vitamina D.

Durante esse período, o ideal é não usar protetor solar nas áreas expostas —ele bloqueia justamente os raios necessários para a produção da vitamina. Mas atenção, passado esse tempo, o filtro solar deve ser aplicado para evitar danos à pele. A exposição deve acontecer entre 10h e 15h, quando a incidência de UVB está no auge. Porém, em dias muito quentes, o pico do meio-dia pode ser perigoso. Melhor evitar queimaduras.

E não precisa expor praticamente todo o corpo. Deixar braços, pernas e mãos descobertos, expondo cerca de 15% da superfície corporal, já é suficiente para ativar a produção da vitamina. Mas não vale tomar sol atrás de uma janela: o vidro bloqueia os raios UVB. Também não adianta esperar o fim da tarde ou tentar compensar uma semana inteira em um único dia. Doses pequenas e regulares são mais eficazes e seguras.

Posso tomar sol só no fim de semana?

Infelizmente, não. Acumular exposição solar aos sábados ou domingos não compensa os dias perdidos. Além de aumentar os riscos de queimaduras, manchas e câncer de pele, esse comportamento pode ter o efeito oposto: se a pele se irrita ou bronzeia demais, perde eficiência na absorção da luz nos dias seguintes. O excesso também pode desencadear uma produção desequilibrada de vitamina D —que o corpo nem sempre consegue aproveitar.