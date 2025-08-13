Alucinações: como e por que o cérebro cria percepções que não existem

Ver, ouvir ou sentir algo que não está realmente ali pode parecer coisa de outro mundo, mas acontece. Alucinar é, basicamente, experimentar ou vivenciar uma percepção sensorial sem que exista um estímulo externo correspondente. Mas nem toda alucinação nasce do mesmo modo.
Alucinações podem surgir de febre alta, exposição ao calor extremo, uso de drogas, ou até mesmo transtornos mentais. Mas será que todas se manifestam do mesmo jeito? A ciência diz que não. A seguir, explicamos os principais tipos, causas, consequências e tratamentos desse fenômeno intrigante da mente —reflexo de um cérebro em desequilíbrio.
Por trás daquilo que não existe
Em transtornos mentais como esquizofrenia e bipolaridade, a origem costuma envolver alterações neuroquímicas e estruturais no cérebro, com destaque para os desequilíbrios nos sistemas de dopamina, glutamato e serotonina, substâncias químicas (neurotransmissores) responsáveis por transmitir sinais entre os neurônios.
O tipo mais comum aqui são as alucinações auditivas, frequentemente descritas como vozes que insultam ou ordenam ações, muitas vezes ligadas a delírios paranoides. Elas são percebidas como reais, mesmo diante de evidências contrárias, e tendem a se repetir ao longo do tempo, tornando-se parte contínua da experiência subjetiva da pessoa.
Já nos quadros de febre alta, como ocorre em crianças pequenas ou idosos durante infecções, o que acontece é um delírio febril: o cérebro sofre com inflamações e distúrbios metabólicos, provocando alucinações visuais, desorientação e fala desconexa. A experiência é confusa, fragmentada, transitória e geralmente se resolve assim que a febre é controlada.
Na exposição ao calor extremo (como em insolação), a temperatura corporal pode ultrapassar 40°C, comprometendo o funcionamento do sistema nervoso central. O resultado pode ser um estado de confusão, alucinações visuais e auditivas, delírios e até perda de consciência. Trata-se de uma emergência médica que exige intervenção rápida para evitar danos cerebrais permanentes.
Há também as alucinações provocadas por substâncias psicoativas, como LSD, cogumelos alucinógenos, cocaína ou mesmo abstinência grave de álcool. Cada droga atua em sistemas específicos do cérebro, produzindo efeitos diversos. Psicodélicos como LSD costumam gerar alucinações visuais vívidas e distorções sensoriais, enquanto drogas estimulantes como a cocaína podem levar a alucinações auditivas de caráter paranoide. Em geral, esses episódios duram algumas horas ou dias, mas, em pessoas vulneráveis, podem deixar sequelas mentais duradouras.
As alucinações também podem ocorrer em decorrência de privação de sono, estresse extremo, doenças neurológicas (Parkinson, epilepsia, tumores, encefalite, AVC), alterações na conectividade cerebral (especialmente tálamo-cortical), deficiências auditiva ou visual, efeitos colaterais de medicamentos, demências (Alzheimer, demência por corpos de Lewy) ou até em momentos isolados, como no luto.
Tem mais. São experiências que não se limitam apenas ao que se vê ou se ouve. Elas podem afetar qualquer sentido, podendo ainda ser tátil (sentir que algo está tocando ou andando sobre o corpo, como insetos), olfativa (perceber cheiros estranhos ou desagradáveis sem fonte aparente), ou gustativa (relacionada a sabores inexistentes, muitas vezes ruins ou metálicos).
Como se constrói uma alucinação
Engana-se quem pensa que as alucinações surgem do nada. O cérebro, mesmo em estado de desequilíbrio, não inventa do zero; ele recombina memórias, crenças, medos e desejos, dando forma a essas percepções irreais. Por isso, o conteúdo das alucinações é profundamente pessoal e subjetivo.
O primeiro ingrediente é a memória. Vivências marcantes, traumas de infância, vozes e sons familiares e lugares conhecidos podem ressurgir em episódios alucinatórios, sobretudo nos transtornos psicóticos. Uma pessoa que teve uma relação conturbada com os pais, por exemplo, pode ouvir a voz de um deles criticando ou ameaçando, mesmo anos após a convivência ter terminado.
O segundo elemento é a imaginação ativa. Indivíduos criativos ou com uma vida mental rica tendem a ter alucinações mais elaboradas e simbólicas —figuras místicas, cenários oníricos, padrões visuais coloridos e complexos. Substâncias como LSD, psilocibina (de "cogumelos mágicos") e dimetiltriptamina (presente em plantas usadas na preparação da ayahuasca), amplificam esse aspecto, fazendo com que as experiências ganhem um teor estético ou espiritual.
A cultura e o repertório pessoal também modulam o conteúdo. Um religioso pode ver santos, fantasmas ou demônios; um fã de filmes de terror pode alucinar monstros. Em suma: o que se vê, ouve ou sente durante uma alucinação não é universal —é reflexo de quem a pessoa é e do que carrega dentro de si.
Real ou não real? Como diferenciar
Uma das questões mais delicadas sobre alucinações é: quem está passando por isso consegue distinguir o que é verdadeiro? A resposta varia, e muito, conforme o contexto e o estado mental da pessoa.
Nos transtornos psicóticos, a perda do chamado julgamento de realidade é frequente. A pessoa acredita piamente que o que vê ou ouve é factual, e essa certeza pode levá-la a agir conforme essas percepções (por exemplo, fugir de alguém inexistente ou obedecer a uma "voz vinda do além"). Essa convicção só costuma ceder com tratamento e estabilização clínica.
Durante episódios febris ou insolação, a percepção da realidade fica flutuante. Há momentos de lucidez entre lapsos confusos e alucinatórios, mas mesmo nessas janelas de clareza a pessoa pode não conseguir interpretar com precisão o que está acontecendo.
Com substâncias psicoativas, é muito individual. Algumas pessoas, principalmente com experiência prévia no uso, sabem que estão alucinando e vivenciam a experiência com uma espécie de "consciência alterada com insight". Outras, sob doses elevadas ou em contextos inesperados, se desconectam da realidade por completo.
Curiosamente, mesmo em pessoas com consciência preservada, como em casos de luto ou privação extrema de sono, alucinações sutis podem ocorrer —por exemplo, ouvir a voz de alguém querido que morreu. Nesses casos, muitas vezes o próprio sujeito reconhece que aquilo não é real, mas sim uma lembrança vívida "misturada" ao presente.
O que fazer diante de uma alucinação
Identificar o que está causando a alucinação é o passo mais importante para definir o tratamento. Não existe uma abordagem única, pois cada tipo de alucinação requer um cuidado específico:
Transtornos mentais: uso de antipsicóticos, psicoterapia e acompanhamento psiquiátrico são essenciais. O objetivo é reduzir não apenas as alucinações, mas o sofrimento psíquico associado;
Drogas e substâncias: o tratamento pode incluir desintoxicação, suporte medicamentoso e psicoterapia. Em casos mais graves, pode ser necessário internação e tratamento para dependência química;
Febre alta, desidratação e insolação: foco no controle da causa física, com hidratação, redução da temperatura e reposição de eletrólitos. As alucinações tendem a desaparecer junto com a estabilização do quadro clínico;
Privação de sono e estresse extremo: recomenda-se descanso, manejo do estresse e, se necessário, medicação temporária para ajudar a reorganizar o ritmo biológico e emocional;
Demências e distúrbios neurológicos: o tratamento é multidisciplinar, combinando medicamentos específicos com suporte de geriatras, neurologistas, psiquiatras e terapeutas.
Se você estiver diante de alguém em surto alucinatório, manter a calma é fundamental. Evite confrontar diretamente a experiência da pessoa (não use frases, como: "não é real!", "é coisa da sua cabeça"), pois isso pode gerar reações agressivas ou aumentar a angústia. Em vez disso, leve-a ao atendimento médico o quanto antes e relate tudo o que souber sobre o episódio: início, duração, comportamentos, uso de substâncias ou histórico de saúde mental.
Fontes: Izadora Vieira Bolzani Lopes Lima, neurologista da Saúde Digital do Grupo Fleury; Lorena Azi, psiquiatra e coordenadora regional do serviço de psiquiatria hospitalar da Rede D'Or em Salvador; e Luiz Scocca, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
