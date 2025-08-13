Alucinações: como e por que o cérebro cria percepções que não existem

O tipo mais comum aqui são as alucinações auditivas, frequentemente descritas como vozes que insultam ou ordenam ações, muitas vezes ligadas a delírios paranoides. Elas são percebidas como reais, mesmo diante de evidências contrárias, e tendem a se repetir ao longo do tempo, tornando-se parte contínua da experiência subjetiva da pessoa.

Já nos quadros de febre alta, como ocorre em crianças pequenas ou idosos durante infecções, o que acontece é um delírio febril: o cérebro sofre com inflamações e distúrbios metabólicos, provocando alucinações visuais, desorientação e fala desconexa. A experiência é confusa, fragmentada, transitória e geralmente se resolve assim que a febre é controlada.

Na exposição ao calor extremo (como em insolação), a temperatura corporal pode ultrapassar 40°C, comprometendo o funcionamento do sistema nervoso central. O resultado pode ser um estado de confusão, alucinações visuais e auditivas, delírios e até perda de consciência. Trata-se de uma emergência médica que exige intervenção rápida para evitar danos cerebrais permanentes.

Há também as alucinações provocadas por substâncias psicoativas, como LSD, cogumelos alucinógenos, cocaína ou mesmo abstinência grave de álcool. Cada droga atua em sistemas específicos do cérebro, produzindo efeitos diversos. Psicodélicos como LSD costumam gerar alucinações visuais vívidas e distorções sensoriais, enquanto drogas estimulantes como a cocaína podem levar a alucinações auditivas de caráter paranoide. Em geral, esses episódios duram algumas horas ou dias, mas, em pessoas vulneráveis, podem deixar sequelas mentais duradouras.

As alucinações também podem ocorrer em decorrência de privação de sono, estresse extremo, doenças neurológicas (Parkinson, epilepsia, tumores, encefalite, AVC), alterações na conectividade cerebral (especialmente tálamo-cortical), deficiências auditiva ou visual, efeitos colaterais de medicamentos, demências (Alzheimer, demência por corpos de Lewy) ou até em momentos isolados, como no luto.

Tem mais. São experiências que não se limitam apenas ao que se vê ou se ouve. Elas podem afetar qualquer sentido, podendo ainda ser tátil (sentir que algo está tocando ou andando sobre o corpo, como insetos), olfativa (perceber cheiros estranhos ou desagradáveis sem fonte aparente), ou gustativa (relacionada a sabores inexistentes, muitas vezes ruins ou metálicos).