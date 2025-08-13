'Orgasmo na pele': por que algumas pessoas arrepiam só de ouvir uma música

Arrepios no corpo são uma reação que vai muito além do simples ouriçar dos pelos para se aquecer. Embora esse seja o mecanismo básico (o corpo tentando conservar calor quando sente frio), o fenômeno pode incluir tremores, calafrios, palpitações e aparecer em diversas situações, como ao ouvir uma notícia triste, um discurso emocionante ou uma música especial.

A pele seca, por exemplo, pode ficar mais suscetível a sensações elétricas provocadas por tecidos sintéticos como náilon, poliéster e lã, que acumulam eletricidade estática. Isso causa arrepios, estalos e até faíscas ao friccionar a pele, como ao escovar os cabelos ou usar roupas desses materiais.

Além dos estímulos físicos, os arrepios são disparados quando a pele envia um sinal ao hipotálamo, área do cérebro responsável por controlar funções automáticas e respostas emocionais. Essa reação também pode ocorrer em situações de susto, medo ou excitação, funcionando como um mecanismo evolutivo para deixar o corpo mais alerta e, em outros animais, fazê-los parecer maiores para assustar predadores.