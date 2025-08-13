O que é hérnia inguinal? Cirurgia deixa Yuri Alberto fora no Corinthians

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, precisou passar por uma cirurgia hoje para corrigir uma hérnia inguinal e será desfalque por pelo menos um mês para Dorival Júnior.

O que é a hérnia inguinal

Uma hérnia se forma quando uma estrutura sai do seu lugar original. No caso da de Yuri Alberto, ela fica entre a coxa e a parte inferior do abdome e, por isso, é chamada inguinal.

Como ocorre? Ela acontece quando há o deslocamento de uma alça do intestino por meio de um orifício que se forma na parede abdominal, na região da virilha.