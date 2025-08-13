Mais raros e com cérebro diferente: o que os canhotos têm de particular?

Ser canhoto é muito mais do que ter a mão esquerda predominante. É algo pouco comum - acredita-se que apenas 10% da população seja - e é uma condição que traz diferentes características para os portadores, como um cérebro diferente, além de criatividade para se virar num mundo predominantemente destro.

Para trazer à luz essa questão, no início da década de 1990, um clube britânico, chamado de Left Handers Club (Clube dos Canhotos, em tradução livre), propôs a criação do Dia Mundial do Canhoto, que é celebrado justamente em 13 de agosto.

Por que o canhoto é canhoto?

O que define uma pessoa se tornar canhota é a lateralidade cerebral. Nos predominantes com uso da mão esquerda, o hemisfério predominante é o direito; em predominantes com a mão direita, o hemisfério predominante é o esquerdo.