VivaBemUOL
Assine UOL
Saúde

Acorda sem pique? Estes 3 hábitos podem ajudar você a ter mais disposição

Colaboração para VivaBem
Imagem
Imagem: iStock

Aquilo que fazemos ao despertar pode interferir no bem-estar e disposição ao longo do dia. Acordar com calma é bem melhor do que pular da cama atrasado e precisar fazer tudo com pressa, não é mesmo?

Pequenas mudanças na rotina podem ajudar a ter uma jornada mais tranquila. Veja hábitos que você pode adotar para melhorar seu dia.

1) Estabeleça uma rotina de sono regular e durma o suficiente

  • Sentir-se atordoado ao acordar não é normal.
  • Ir para a cama e se levantar todos os dias no mesmo horário é crucial.
  • Durma de sete a nove horas por noite.

2) Pare de adiar o despertador e levante-se

  • Adiar o despertador pode afetar negativamente seu humor e disposição. Isso ocorre pois em uma soneca de cinco ou dez minutos você interrompe o ciclo do sono, o que pode gerar confusão mental e cansaço.

3) Aproveite a luz natural pela manhã

  • A exposição ao sol matinal ajuda a regular o ciclo circadiano.
  • A luz da manhã aumenta o estado de alerta e pode atuar como um antidepressivo natural.
  • Deixe as cortinas abertas para que a luz do sol entre no quarto e você desperte naturalmente.

Para ficar de olho

O cansaço costuma ser um quadro agudo que deve passar após uma boa noite de sono. Caso isso não aconteça, é importante buscar ajuda médica para investigar se você não tem alguma condição que está prejudicando a qualidade do seu sono.

A apneia --interrupções na respiração que provocam microdespertares durante a noite--, é um dos quadros mais comuns e costuma causar tanto sonolência durante o dia quanto fadiga crônica.

Continua após a publicidade

Já a fadiga crônica tem um leque mais amplo de possíveis causas, como fibromialgia, esclerose múltipla, anemia e até doenças infecciosas e virais. Em caso de dúvida, procure orientação médica.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.