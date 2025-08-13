Acorda sem pique? Estes 3 hábitos podem ajudar você a ter mais disposição

Aquilo que fazemos ao despertar pode interferir no bem-estar e disposição ao longo do dia. Acordar com calma é bem melhor do que pular da cama atrasado e precisar fazer tudo com pressa, não é mesmo?

Pequenas mudanças na rotina podem ajudar a ter uma jornada mais tranquila. Veja hábitos que você pode adotar para melhorar seu dia.

1) Estabeleça uma rotina de sono regular e durma o suficiente