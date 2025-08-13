Estudo sugere novo gatilho para Alzheimer: isso pode mudar o tratamento?

Uma nova pesquisa da Escola de Medicina de Harvard (EUA) sugere que a perda de lítio no cérebro pode ser um dos gatilhos iniciais da doença de Alzheimer —e aponta que compostos à base da substância, em doses muito baixas, foram capazes de reverter a doença em camundongos.

O trabalho científico, publicado no periódico Nature, mostra que o lítio ocorre naturalmente no cérebro e ajuda a preservar a função normal de todos os principais tipos de células cerebrais. Em testes com roedores, compostos de lítio conseguiram restaurar a memória, reduzir placas de beta-amiloide (um dos principais marcadores do Alzheimer) e prevenir danos neuronais, sem causar toxicidade.

A equipe também analisou tecidos cerebrais humanos post-mortem e observou que níveis mais baixos de lítio estavam associados à presença de placas amiloides. Com isso, os autores propõem que a ligação do lítio a essas placas possa explicar sua redução no cérebro e contribuir para a progressão do Alzheimer.